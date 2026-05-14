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藥華藥第1季EPS 5.79元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（14）日法說會宣布第1季財報繳出亮麗成績單，稅後純益達21.5億元，季增45.61%、年增70.13%，EPS 5.79元；另外，董事會通過於荷蘭設立全資子公司，同步建置專責品質檢測實驗室，以強化公司在歐洲市場的布局與供應能力。

藥華藥受惠真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg全球銷售持續成長，第1季單季營收51.2億元，季增4.92%，年增57.23%；稅後純益21.5億元，季增45.61%、年增70.13%；每股稅後純益（EPS）5.79元，已賺超過半個股本。

該公司未來荷蘭子公司將作為公司於歐洲之戰略樞紐，統籌於歐洲營運與合規管理，此一布局亦將納入全球品質系統備援架構，分散單一據點風險，進一步強化整體供應韌性與營運穩定性。

藥華藥表示，本季營運強勁成長，主要源自三大驅動力，一是2025年美國及日本業務團隊擴編後的規模效益逐步顯現；二是行銷與銷售策略精準調整奏效；三是醫學科學訊息（medical messaging）的成功傳遞，有效推動市場滲透率持續提升。以目前趨勢，營運動能可望逐季疊加。

在營運規模快速擴大的同時，藥華藥亦持續展現優異的費用管理能力。2026年第1季營業費用年增34.84%，遠低於同期營收57.23%的年增幅，帶動費用率顯著下降至47.12%，顯示公司在業務加速成長之際，仍能有效控管營運支出，進一步提升整體營運效率。

在營收高速成長與費用控管雙重優化下，藥華藥2026年第1季本業獲利20.9億元，較去年同期年增近九成；營業利益率更提升至40.75%，較去年同期增加6.82個百分點，反映公司隨營收規模擴大，營運效率持續優化。

藥華藥 荷蘭 EPS

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