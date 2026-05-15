寶成第1季EPS 0.76元 智崴0.67元

無人機大廠雷虎（8033）14日召開股東常會，董事長陳冠如對軍購預算無人機遭刪除感到遺憾，但他強調，這不影響雷虎的全球布局，雷虎和美國大廠合作，已接獲美國防部1,520架無人機訂單，目前進入備料階段，即將投入生產。

2026-05-14 20:40