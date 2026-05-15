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寶成第1季EPS 0.76元 智崴0.67元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

寶成（9904）昨（14）日公布首季財報，受惠業外轉投資南山人壽今年起適用IFRS 17準則，稅後純益22.3億元，年增1,622%，每股純益0.76元。

法人指出，3月起進入傳統製鞋產業旺季，加上四年一度、史上規模最大的美加墨世足賽將在6月登場，可望帶動寶成客戶拉貨潮逐月增溫，第2季營運展望看俏。

【記者吳凱中／台北報導】體感設備大廠智崴（5263）昨（14）日公告首季財報，毛利率、營益率「雙率雙升」，單季稅後純益4,724萬元，季增487.5%，擺脫去年同期虧損陰霾，每股純益0.67元。

智崴首季毛利率50.65%，季增10.63個百分點，年增25.03個百分點；營益率3.1%，較前一季及去年同期由負轉正。

智崴現階段在手訂單不斷增加，因應營運需求，擬發行總面額6億元可轉換公司債，並擬發行現金增資發行普通股4,300張，雙管齊下籌資。

智崴 寶成 南山人壽

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