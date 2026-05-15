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東元第2季營運動能轉強

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

東元（1504）昨（14）日舉行法說會，總經理高飛鳶看好本季營運動能轉強，預期四大事業群營收均將優於首季，平均毛利率也將較去年同期及首季成長。

高飛鳶指出，AI資料中心（AIDC）今年重點在於大量接單，因相關專案多處於建置階段，預期下半年開始陸續貢獻營收並滾動加速，明年持續挹注。

此外，中東石油天然氣產業資本支出增加，帶動東元大馬達訂單成長，加上美國1,000萬美元關稅退稅利益於未來三季持續認列，整體動能趨向正向。

各事業群展望方面，除空調科技事業群因產品結構調整，全年營收預估持平外，機電系統、能源自動化（ESA）兩大事業群年成長約二成，電力能源事業群在數據中心與強韌電網帶動下，年增率可達30%至40%。

高飛鳶表示，隨下半年AI資料中心業務貢獻顯現，電力能源占比將持續拉高，伴隨自製產品比重提升，毛利率亦有改善空間，目標明年維持二成的年成長幅度。

針對資料中心進展，高飛鳶指出，相關訂單目前多在建置中，預期下半年開始陸續貢獻營收，隨著專案一個接一個開出，營收滾動速度將加快 。

他提到，東元目前在東南亞布局較早，隨4月馬來西亞檳城Busway新廠開幕，以及併購Dynaciate 將於8月交割，公司已具備模組化數據中心（MDC）量產能力，目前每季約有25億元訂單實績。

東元中東與美國市場亦有進展。中東受地緣衝突影響，石油及天然氣產業資本支出增加，推升大馬達新訂單成長，已設立子公司爭取新輸油管道等大型電控商機 。美國市場前四月變壓器訂單倍數成長，大馬達亦有兩位數增幅。

東元指出，美國法院裁定對等關稅違憲，總額約1,000萬美元關稅將全數退回，第1季已認列部分收益，預計隨庫存銷售，未來三季將持續認列退稅利益。

談到電氣化進展，東元表示，車用電驅系統已正式取得印度及墨西哥首批訂單；重載型無人機動力模組則在美國XPONENTIAL展亮相，核載能力高達150公斤。隨台灣5月起徵收碳費且碳盤查對象擴大，看好能源管理系統（EMS）、節能改造方案及高效率馬達需求，將隨政策落實而直接受益。

東元 營收 中東

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