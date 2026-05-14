國泰金獲利／4月142億元創同期新高 前四月459億元、EPS 3.12元

國泰金（2882）14日公告4月及前四月累計自結獲利，國泰金控2026年4月稅後純益142.7億元，較去年同期的12.9億元年增逾1000%，單月獲利創史上同期新高；累計前四月稅後純益459.3億元，年成長37.47％，每股盈餘（EPS）為3.12元，各子公司業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷年同期新高。

國泰人壽4月單月稅後淨利85.7億元，累計稅後純益達259.4億元，單月獲利強健，主要受惠資本市場反彈、帶動金融資產評價回升，加上過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。4月新契約保費收入（First Year Premium）及新契約等價保費（First Year Premium Equivalent）分別為260億元及57億元，穩居業界第一。

今年4月美伊中東地緣政治事件影響逐步鈍化，緊張情緒緩和、風險偏好回穩，全球股市強勁反彈，信用利差亦呈現縮窄。市場風險氣氛改善，帶動金融資產評價大幅回升，且在CSM穩定釋出、經常性收益持續挹注、避險成本持穩，以及接軌後負債利息成本顯著下降下，整體損益表現亮眼。

國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至4月底累積餘額為1,268億元。國泰人壽憑藉良好資產負債管理及穩健的投資操作，並搭配金融資產評價轉佳，使年初迄今整體淨值顯著增長，4月底淨值比為9.3％。

國泰世華銀行4月單月稅後純益43.3億元，累計稅後純益175.3億元，年成長10%。淨利息收入方面，放款及財務資產部位成長，再加上降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入成長13%；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，整體淨手續費收入維持穩健。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率維持良好表現。截至4月底逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為1073%，資產品質維持穩健。

國泰產險4月稅後純益3.8億元，累計稅後純益14.3億元，續創歷史同期新高，整體營運穩健成長。4月簽單保費37.0億元，累計簽單保費137.5億元，個人險與商業險累計簽單保費皆穩健成長，車險年增4%，健康及傷害險年增11%，火險年增20%。業務方面，堅持價值導向，深化集團通路，並擴大新客戶接觸契機、拓展多元通路；商品方面，強化風險控管，發揮保險專業並關注新興風險與新商品需求，各險種損失率維持良好，帶動整體承保收益持續成長。財務投資方面，面對近期金融市場的快速變化，投資團隊將靈活操作因應，以兼顧投資獲利及風險控管。

國泰證券4月稅後純益10.5億元，累計稅後純益25.9億元，年成長158%，續創同期獲利新高，主要因台股市場交易活絡，4月上市櫃日均量突破1.2兆新高紀錄。國泰證券以「數位經營」為核心，致力於提供客戶完善的投資服務體驗。截至4月，累計台股經紀市占達4.61%，複委託成交量較去年同期大幅成長80%，雙雙創下同期歷史新高。4月運用生成式AI技術，推出全新服務「AI台股投資日報」，協助客戶掌握即時且精準的市場脈動與個股動態。展望未來，國泰證券將持續深化AI應用服務，打造更貼近客戶個人化需求的智慧投資體驗，積極朝AI券商邁進。同時，國泰證券將在審慎風控前提下，穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信4月稅後純益3.6億元，累計稅後純益12.2億元，年成長26%，總管理資產規模為新台幣3.2兆元，年成長54%。全球股市自3月修正後出現明顯反彈，科技與AI供應鏈成為主軸，台股、費半指數爆發性上漲，帶動投資人樂觀投資情緒，資金大幅流入主動式台股ETF；債市的部分，股票創高同時，公債殖利率維持高檔震盪，顯示市場對「高油價＋通膨黏著」持續觀望。國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）規模持續成長，由募集時70億元成長到4月底187億元，穩健表現獲投資人肯定。