安泰銀擬配0.51元、配發率64.5% 連續16年配發現金股利

安泰銀（2849）2025年稅後純益15.3億元，每股稅後純益（EPS）0.79元，董事會14日決議股利分派，每股擬配發現金股利0.51元，較前一年配發現金股利0.38元，增加0.13元，配發率來到64.5%，也較上一年增加。這也是自2011年以來，連續16年均配發現金股利。若以安泰銀行14日收盤價13.15元計算，現金股息殖利率約3.88%。

安泰銀行將於6月24日召開，今年並無董監改選，除了將報告去年度的營業狀況外，最受關注的就是盈餘分配案。根據安泰銀行14日重訊公告，董事會決議股利分派，擬配發現金股利0.51元，高於前一年度的0.38元，預計股東配發現金股利總金額為9.98億元。安泰銀行表示，普通股現金股利的發放，將待股東會決議通過後並授權董事長訂定配息基準日。