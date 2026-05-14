科妍財報／首季獲利年減61% EPS 0.29元 第2季膠原蛋白增生劑出貨俄國

科妍（1786）14日公布今年第1季財報，單季合併營收2.05億元，年增約0.48%；稅後淨利0.21億元，年減61.3%，每股稅後純益（EPS）0.29元。

科妍說明，今年第1季防沾黏凝膠產品銷售增加，惟外銷營收受台幣兌美金匯率升值影響減少、醫美事業部勞務成本及新產品推廣費等營業費用增加影響，致今年首季獲利低於去年同期。

科妍表示，去年第4季俄羅斯市場取證的醫美項目產品，包含透明質酸皮下填補劑產品、刺激膠原蛋白增生劑 (PLLA、HA+PLLA)，今年第1季試單皮下填補劑，當地KOL醫師反應良好，第2季正式訂單出貨，該客戶在俄羅斯醫美市場已推出多項銷量冠軍的醫美產品，顯示其行銷業務推廣能力極佳，科妍醫美產品期望能站穩俄羅斯的市場。

另外，科妍近期在產品認證及專利布局方面也有階段性斬獲，包含取得歐盟MDR皮下填補劑銷售許可，其他產品線預計可加速通過歐盟MDR，為國際市場之開拓增添新動力。

科妍也取得台灣發明專利「製造包含特安皮質醇之交聯透明質酸凝膠之方法及交聯透明質酸凝膠」，該技術可製造出屬於第三代的1針劑型，具有速效緩解疼痛、延長消炎效果之含藥關節腔注射劑產品，可大幅提升退化性關節炎患者注射後的舒適感受，預期市場接受度高，成長可預期，目前公司積極規劃台灣、俄羅斯及歐盟查登事宜。