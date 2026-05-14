台驊財報／第1季 EPS 1.1元 淨利1.5億元

台驊控股（2636）14日公告2026年第1季合併財務報告。第1季合併營收為48.46億元，稅後淨利1.51億元，年減45.4%，每股稅後淨利（EPS）1.1元。

台驊公司表示，今年第1季全球物流市場延續運價修正走勢，主要航線價格較去年同期下滑，營收規模受運價影響較去年同期減少約13%。第1季合併毛利為7.59億元，毛利率15%，營業利益1.25億元，稅前淨利2.09億元。在市場價格調整環境下，公司仍維持正向營業利益，顯示營運架構與成本控管能力具備穩定基礎。

在業務量方面，整體貨量仍維持成長。海運貨櫃量較去年同期增加，美國線受關稅政策調整前出貨需求帶動，貨量提升；中東與南亞市場亦呈現成長趨勢。空運方面，公司對貨源的掌握能力持續提升，客戶結構逐步優化，有助於強化業務結構品質並提升營運穩定度。

外部環境方面，第1季全球物流市場仍受地緣政治與貿易政策變動影響。美國關稅政策調整帶動企業重新檢視供應鏈布局，跨區域出貨需求增加；中東局勢對部分航線運力安排形成干擾，市場運力仍在調整過程。亞洲製造布局分散趨勢延續，東南亞市場重要性持續提升，公司跨區域服務能力已反映於實際貨量與航線配置。

第1季營業活動現金流量為淨流出2.19億元，主要係季末應收帳款與營運性資產增加所致，屬營運資金時序性變動。本業仍維持正向營業利益，營運現金循環未出現異常。

在區域布局方面，集團於韓國與日本市場的營運基礎持續發展。韓國據點第1季以高科技設備與精密產業相關貨載為主要業務方向，空運與海運並行推進，以因應跨境供應鏈運輸需求。日本市場則配合集團海外布局，承接區域轉運與跨境物流服務，強化東北亞區域服務深度。結合既有東南亞服務網絡與海外據點資源，集團區域布局更趨完整，有助於提升跨區市場覆蓋能力，分散單一市場波動風險，維持整體營運穩定度。

台驊控股表示，運價仍處於調整階段，但貨量動能顯示客戶出貨需求基礎仍在。公司將持續強化貨源掌握能力與區域服務效率，審慎控管成本與風險配置，在市場價格修正環境下維持穩健經營節奏。