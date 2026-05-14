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兆豐金獲利／前四月賺142億元 金控、證券單月及前四月雙創歷史新高

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金公告4月自結獲利，累計前4月稅後純益142.54億元，較去年同期年增38.78%，其中，金控、證券4月及累計前4月均創下歷史新高。兆豐金控／提供
兆豐金公告4月自結獲利，累計前4月稅後純益142.54億元，較去年同期年增38.78%，其中，金控、證券4月及累計前4月均創下歷史新高。兆豐金控／提供

兆豐金（2886）14日公告4月自結獲利，4月單月稅後純益48.57億元，較上月成長102.29%；累計前4月稅後純益142.54億元，較去年同期年增38.78%，每股稅後純益（EPS）0.96元。其中，金控、證券4月及累計前4月皆創下歷史新高。

兆豐金指出，子公司兆豐產險因今年1月起適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17）而追溯調整，兆豐產險去年前四月稅後純益追溯調整為2.91億元，使得金控去年前四月稅後純益調整為102.71億元，因此今年前四月金控稅後純益相較於去年同期成長約38.78%。

從各子公司來看，兆豐銀行4月稅後純益33.76億元，月增112.06%，累計前4月稅後純益104.56億元，年成長11.68%，分析前四月獲利成長的主要原因，包括利息淨收益、手續費淨收益及財務操作淨收益皆有成長，其中又以手續費淨收益成長幅度最為亮眼。

兆豐證券4月也與市場同業表現一致，上演獲利大爆發，4月稅後純益10.79億元，月增115.8%，累計前4月稅後純益24.25億元，年成長高達2,573.31%，受惠於股市大漲及日均量大增，帶動經紀手收增加，加上自營及承銷操作獲利也有亮眼表現。

兆豐票券4月稅後純益2.91億元，月增3.56%，累計前4月稅後純益11.18億元，年成長44.41%，持續受到美國聯準會去年啟動降息，使得台幣債券部位利差提升，外幣債券部位也因降息，利息費用下降，另外，票券承銷量也有所增加。

兆豐產險4月稅後純益1.09億元，月增32.93%，累計前4月稅後純益3.41億元，由於兆豐產險去年前四月稅後純益追溯調整為2.91億元，年增率約為17.5%，主要是因意外險保費收入有增加，加上部分商業型火險案件已結清，先前提存的賠款準備有所回沖，另外，股市上漲對於財務操作也略有增加。

整體來看，子公司兆豐銀行、兆豐票券、兆豐產險獲利大致維持平穩表現，兆豐證券則呈現大爆發，在證券4月及累計前4月皆創下歷史新高的情況下，也挹注金控單月及前4月獲利創新高。

兆豐金 兆豐 金控

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