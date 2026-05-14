長榮財報／第1季獲利83.04億元 每股賺3.84元

長榮（2603）14日董事會通過115年第1季財務報告，第1季合併營收865.11億元，較去年同期減少234.59億元，年減21.33％；稅後淨利83.04億元，較去年同期減少190.55億元，年減69.65%；營業毛利率15.47%；每股盈餘（EPS）3.84元。

長榮2026年第1季貨量相較去年同期有所成長，運價則較去年同期下滑，影響整體營收與獲利表現。

展望後市，隨著時序逐步進入傳統旺季，鑑於全球供應鏈與貿易關稅等不確定性，提高貨主提前備貨的意願，預計有助於出貨動能與運費水準之提升，惟後續仍須持續關注中東與紅海局勢的變化與影響。

長榮海運表示，因應充滿變數的全球經貿與地緣政治，將秉持策略韌性與提升資產配置效率，化變局為布局之契機，並加速推動低碳船隊的轉型，為股東實踐長期永續價值。