聽新聞
0:00 / 0:00
長榮財報／第1季獲利83.04億元 每股賺3.84元
長榮（2603）14日董事會通過115年第1季財務報告，第1季合併營收865.11億元，較去年同期減少234.59億元，年減21.33％；稅後淨利83.04億元，較去年同期減少190.55億元，年減69.65%；營業毛利率15.47%；每股盈餘（EPS）3.84元。
長榮2026年第1季貨量相較去年同期有所成長，運價則較去年同期下滑，影響整體營收與獲利表現。
展望後市，隨著時序逐步進入傳統旺季，鑑於全球供應鏈與貿易關稅等不確定性，提高貨主提前備貨的意願，預計有助於出貨動能與運費水準之提升，惟後續仍須持續關注中東與紅海局勢的變化與影響。
長榮海運表示，因應充滿變數的全球經貿與地緣政治，將秉持策略韌性與提升資產配置效率，化變局為布局之契機，並加速推動低碳船隊的轉型，為股東實踐長期永續價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。