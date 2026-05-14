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炎洲財報／膠帶本業穩健 首季稅後純益1.55億元、年增94% EPS 0.24元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

膠帶大廠炎洲（4306）14日公告2026年第1季財報。其中，炎州首季稅後純益1.55億元，年增94%，每股純益（EPS）0.24元。炎洲流通（3171）稅後純益0.47億元，年增77%，每股純益（EPS）1.44元。

炎洲表示，集團旗下事業體營運表現穩健。炎洲第1季累計營收32.66億元，年增約9%；合併營業利益1.65億元，年增29%。炎洲流通第1季累計營收6.13億元，年增77%。

2026年第1季全球膠帶市場相較去年同期呈現溫和改善，受惠於全球製造業景氣逐步回穩、包裝及物流需求延續，以及AI、半導體與電子製造相關供應鏈需求支撐，帶動包裝、工業及電子應用材料需求維持穩定。

炎洲也指出，惟整體市場仍受地緣政治、能源價格及塑化原料波動影響，產業仍面臨成本控管與供應鏈不確定性挑戰，炎州第1季膠帶業務營收表現與去年同期差異不大，顯示在市場逐步回穩但尚未全面強勁復甦的環境下，公司仍維持穩定營運。

另受惠於子公司炎洲流通於2025年第3季完成股權收購案並擴大營運規模，帶動包裝材料通路部門營收成長；加上處分部分緯達光電持股挹注業外收益，推升炎洲第1季獲利表現。

展望後續，炎洲指出，全球及台灣製造業景氣第2季初仍維持擴張，有助支撐膠帶相關應用需求；惟部分需求可能來自客戶因應原料價格與供應鏈不確定性而提前備貨，後續需求能否延續仍需觀察。炎洲將持續聚焦包裝、電子、工業及高附加價值特殊膠帶應用，並透過產品組合優化、成本控管及穩定供應能力，提升膠帶事業營運韌性。

在房地產業務方面，新莊區建案「炎洲THE ONE」將持續自2026年第2季交屋；北投區建案「炎洲奇玉」及中正區建案「炎洲晴」預計自今年第3季開始交屋。整體而言，房地產業務於2026年預計可認列交屋營收約21億元，將持續為炎洲營運表現提供支撐。

炎洲流通第1季營運成長主要受惠於2025年第3季收購聯勝國際科技股份有限公司與星穎科技股份有限公司過半股權後，兩家公司正式納入合併報表，帶動整體營運規模擴大。炎州表示，公司將持續推動併購後資源整合、新客戶開發、既有客戶深耕及線上線下整合，並透過供應鏈協作與多元分散採購，確保供貨穩定、控管採購成本，強化包材流通平台競爭力。

EPS 營收

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