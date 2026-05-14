新紡出售友誼大樓獲利入帳 首季每股大賺9.37元

新光紡織去年底通過出售位於台北士林區的友誼大樓土地及建物，予關係人新光醫療財團法人，獲利入帳，新紡今天公布第1季財報，歸屬母公司淨利新台幣28.05億元，單季每股純益高達9.37元。

新紡第1季象徵本業的營業利益1.52億元，維持穩定，獲利暴增主要來自業外貢獻。

新紡去年底召開股東臨時會，通過出售士林友誼大樓土地建物予新光醫療財團法人，根據不動產鑑價，價值約新台幣40億元，新紡估計可獲處分利益約26億元，第1季入帳，帶動公司獲利大進補。

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，帶動士林周邊資產行情，新紡為士林區大地主，動向備受矚目。新紡董事長吳昕恩先前表示，輝達進駐北士科肯定是好事，能帶動周邊繁榮，期待未來新紡手中的資產價值能高一些，租金能好一些。

吳昕恩表示，新紡在士林一帶擁有大片土地，主要是工業用地，目前多半還有租約在身，出租給TOYOTA、MAZDA等多家車廠，最長租約還有10多年，短線還沒辦法直接受惠。惟考量後續土地開發計畫需要龐大資金，此次出售友誼大樓，就是希望為後續的土地開發計畫先備妥資金糧草。