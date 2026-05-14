三陽工業財報／2026年第1季每股賺1.37元 主要來自本業營運

三陽工業（2206）14日公布2026年第1季財務報告。合併營收達149.48億元，年減0.92%；稅後淨利為10.62億元，較去年同期減少13.18%；每股盈餘（EPS）為1.37元。

三陽公司表示，本季獲利主要來自本業營運，業外並無重大資產處分或交易發生，整體營運表現維持穩健。

三陽的主要業務分為四輪與二輪，其中二輪雙線並進，市占42.9%穩居冠車，成為鞏固三陽獲利的最大後盾。受惠於高階性能機種及國民平價機種雙線熱銷，第1季銷售達74,562台，較去年顯著成長10.63%，坐穩市場龍頭，市占率達42.9%。

國民車款經濟首選全新迪爵125持續熱銷，第1季累計銷售達13,217台，高階車款JET SL+ Super C 158銷售達8,424台，運動車款DRGBT銷售7,999台，展現品牌在國內市場的強勁競爭力。

四輪業務則是展現抗跌特性，表現優於市場。第1季台灣汽車市場受總體經濟不確定性、消費觀望氣氛影響，總銷量較去年同期下滑3.4%，然而轉投資事業南陽實業代理之HYUNDAI現代品牌第1季新車銷售為4,048台，較去年同期成長2.8%，在整體市場下滑的環境中仍逆勢增長，顯示品牌銷售基盤穩健，具備良好的市場韌性。

展望後續，SYM將持續聚焦機車本業發展，透過完整產品線布局，持續推出新機種，強化市場競爭力與品牌影響力，提升產品價值與消費者體驗，穩健擴大市場領先優勢。汽車事業規劃導入旗艦休旅PALISADE 2.5T Hybrid、STARIA 1.6T Hybrid及全新國產車型，藉由多元動力與完整產品陣容，提升品牌市場覆蓋率，力求在市場回穩過程中持續擴大銷售表現。