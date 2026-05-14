合庫金獲利／前四月賺83億元續創新高、年成長55% 子公司同寫新高

合庫金（5880）4月合併稅後純益為25.65億元，累計至4月合併稅後純益為83.77億元，較去年同期54億元，增加29.77億元（成長55.13%），續創歷年同期新高紀錄。

主要獲利來源子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券，累計稅後純益亦皆創下歷年同期新高紀錄。

合庫銀行4月合併稅後純益19.33億元，累計至4月合併稅後純益為70.18億元，較去年同期64.12億元，成長9.45%。合庫人壽4月稅後純益2.82億元，累計至4月稅後純益為7.29億元，較去年同期增加11.88億元，由虧轉盈且大幅成長。合庫證券4月合併稅後純益4.35億元，累計至4月合併稅後純益為8.35億元，較去年同期增加9.44億元，獲利成長動能穩健。