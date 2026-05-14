王道銀法說會／兩大引擎推升首季獲利年增43% 李芳遠樂觀看展望

王道銀行（2897）14日舉行線上法說會，第1季個體稅後純益7.6億元，較去年同期成長43%，每股稅後純益（EPS）0.28元。其中銀行本業、轉投資中華票券為主要兩大獲利引擎，另外，轉投資日盛台駿虧損縮減也是關鍵。對於後續的獲利展望，王道銀行總經理李芳遠表示，抱持審慎樂觀。

王道銀行法說會上，由總經理李芳遠主持並說明王道銀行第1季營運概況，其中，銀行本業受益於個金存款大幅成長，汰換高利率外幣存款，節省利息支出，使近幾個月的利息淨收益屢創新高，加上股利收入挹注，稅前盈餘較去年同期成長12%，另外，也受惠於轉投資中華票券在首季獲利成長及日盛台駿首季虧損減少，推升全行首季稅後純益年成長43%。

尤其王道銀行本業的NIM（淨利息收益率）因調整存款結構持續改善，第1季淨利息收益率達到1.02%，創下5年來新高，同時也是5年來首度站上1%整數關卡。對於後續的NIM展望，李芳遠表示，隨著香港分行、OBU正努力擴充業務，預期第2季的NIM非常有機會朝向逐步成長。

在主要子公司方面，中華票券持續受惠於降息，資金成本降低，推升利息淨收益增加，也創造債票券處分利得，第1季稅後純益較去年同期成長61%；美國華信銀行第1季稅後純益年減約2%，大致與去年同期持平，主要是因為華信銀行今年的目標將著重於策略調整，將強化存款基盤及提升產品多元性、擴建業務團隊。

法人提問，王道銀行對於接下來的獲利展望看法，李芳遠指出，對於今年第2季後續的業務展望，將抱持審慎樂觀，尤其利差表現較佳的香港分行及OBU等今年貸款業績也正在往上衝，可期待有更好的利差收益；另外，第1季股利收入也有小幅斬獲，預期第2、3季有更多的股利收入挹注。

至於輕資本業務，李芳遠則指出，像是財富管理、TMU、聯貸手續費部分仍有許多成長空間，因此對於今年第2季後的年度展望仍相當樂觀，另外，對於目前對於股市過熱的議題，在風險管理上也將持續關注。