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凱基金股東會紀念品 「彩繪花鳥筷」本尊亮相
凱基金控（2883）將於6月12日召開股東常會，先前公司已公告本次股東會將送出紀念品「彩繪花鳥筷（6雙）組」，14日本尊正式亮相，由於此次送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，也跟2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」相呼應，當年故宮彩繪碗一推出時就掀起轟動，預料今年有機會再度引發股東兌換熱潮。
凱基金歷年股東會紀念品一向被網友評價為「很有誠意」，2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」；2023年送「摔不破晶鑽杯」、2024年送防水「野餐墊」；去年則是送出「電子胡椒研磨器」。由於一向兼具實用與精緻性，幾乎每年的紀念品總能吸引股民目光。
今年凱基金股東會紀念品再度走向居家小物風，根據凱基金公告，今年股東常會紀念品將送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，若持有普通股未滿1,000股的零股股東，除了股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者可領取外，將不予發放紀念品。
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