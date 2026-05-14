快訊

收回大禮？陸方突核准數百家美國牛肉出口商許可 陸海關改口「暫停」

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金股東會紀念品 「彩繪花鳥筷」本尊亮相

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金今年股東會紀念品為「彩繪花鳥筷（6雙）組」。凱基金控／提供
凱基金今年股東會紀念品為「彩繪花鳥筷（6雙）組」。凱基金控／提供

凱基金控（2883）將於6月12日召開股東常會，先前公司已公告本次股東會將送出紀念品「彩繪花鳥筷（6雙）組」，14日本尊正式亮相，由於此次送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，也跟2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」相呼應，當年故宮彩繪碗一推出時就掀起轟動，預料今年有機會再度引發股東兌換熱潮。

基金歷年股東會紀念品一向被網友評價為「很有誠意」，2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」；2023年送「摔不破晶鑽杯」、2024年送防水「野餐墊」；去年則是送出「電子胡椒研磨器」。由於一向兼具實用與精緻性，幾乎每年的紀念品總能吸引股民目光。

今年凱基金股東會紀念品再度走向居家小物風，根據凱基金公告，今年股東常會紀念品將送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，若持有普通股未滿1,000股的零股股東，除了股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者可領取外，將不予發放紀念品。

凱基 故宮 基金

延伸閱讀

吊車大王賠445萬！國鼎（4132）董事變動率逾5成 股東常會前夕喊話求真相

曾3天賺1億！「散戶代言人」阿土伯，捐贈九千萬消防車創紀錄

凱基金2026年前四月 EPS 1.04元

13家金控股利政策曝 高股息ETF 00878受惠...暴領68億股息

相關新聞

森崴能源上演大逃殺 開盤跌停價排隊掛賣逾3萬張

森崴能源（6806）因目前資金調度遭受重大衝擊，且部分銀行正在縮減銀根，加上14日起變更交易辦法，且因財報淨值轉負，6月23日將終止上市，引發15日開盤出現大逃殺，開盤旋即打入跌停，排隊張數逾3萬張。

王道銀法說會／兩大引擎推升首季獲利年增43% 李芳遠樂觀看展望

王道銀行（2897）14日舉行線上法說會，第1季個體稅後純益7.6億元，較去年同期成長43%，每股稅後純益（EPS）0.28元。其中銀行本業、轉投資中華票券為主要兩大獲利引擎，另外，轉投資日盛台駿虧損縮減也是關鍵。對於後續的獲利展望，王道銀行總經理李芳遠表示，抱持審慎樂觀。

凱基金股東會紀念品 「彩繪花鳥筷」本尊亮相

凱基金控（2883）將於6月12日召開股東常會，先前公司已公告本次股東會將送出紀念品「彩繪花鳥筷（6雙）組」，14日本尊正式亮相，由於此次送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，也跟2022年送出「花鳥彩繪故宮碗」相呼應，當年故宮彩繪碗一推出時就掀起轟動，預料今年有機會再度引發股東兌換熱潮。

台新新光金獲利／前四月大賺288億元、續創歷史新高 每股賺1.12元

台新新光金控（2887）14日公布4月自結稅後純益約77.9億元，較去年同期成長513%；累計前四月稅後純益為288.5億元，較去年同期成長381%，每股稅後純益（EPS）為1.12元，續創歷史新高。

藥華藥法說會／首季受惠新藥銷售成長 將成立荷蘭子公司強化歐洲布局

藥華藥（6446）14日受邀參加法說會，說明2026第1季財報、近期營運重點及未來展望。公司受惠真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg全球銷售持續成長，單季營收51.2億元，季增4.92%，年增57.23%；稅後淨利21.5億元，季增45.61%、年增70.13%；每股稅後純益（EPS）5.79元，已賺超過半個股本。

愛山林大方超額配息6元！現金殖利率10.9％ 迎自建案交屋高峰

愛山林（2540）超額配息，躋身高殖利率營建股。愛山林14日公告，董事會決議，擬配發資本公積發放之現金每股5.38元、盈餘分配之現金股利每股0.62元，合計共6元，依今日收盤價54.9元計算，現金殖利率達10.92%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。