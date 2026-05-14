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台新新光金獲利／前四月大賺288億元、續創歷史新高 每股賺1.12元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控14日公布4月自結稅後純益約77.9億元。台新新光金控／提供
台新新光金控14日公布4月自結稅後純益約77.9億元。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）14日公布4月自結稅後純益約77.9億元，較去年同期成長513%；累計前四月稅後純益為288.5億元，較去年同期成長381%，每股稅後純益（EPS）為1.12元，續創歷史新高。

子公司台新銀行4月稅後純益17.4億元，累計稅後純益為80.8億元、較去年同期增加19%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長。截至4月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為925.45%，資產品質維持穩健。

新光銀行4月稅後純益8.1億元，累計稅後純益30.5億元，獲利續創歷史同期新高。累計淨手收較同期增加27%表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。另外，資產品質方面持續維持穩健，至4月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1,006%。

新光人壽4月稅後純益32.6億元，累計稅後純益151.8億。受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。未來仍以提高經常性收益為目標，並透過資產配置與資金管理因應市場波動。保險業務動能仍維持強勁，1~4月FYP達460億，年成長66%。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質CSM存量，確保長期財務健全。

台新證券與元富證券4月合計稅後純益20.8億元，合計累計稅後純益51.5億元，創歷年同期新高，主要是因證券市場指數上漲且交易持續熱絡，致營業證券處分及評價利益增加，與經紀手續費收入增加。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號（IFRS 3，企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

台新新光金 基金 新光金控

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