藥華藥法說會／首季受惠新藥銷售成長 將成立荷蘭子公司強化歐洲布局

藥華藥（6446）14日受邀參加法說會，說明2026第1季財報、近期營運重點及未來展望。公司受惠真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg全球銷售持續成長，單季營收51.2億元，季增4.92%，年增57.23%；稅後淨利21.5億元，季增45.61%、年增70.13%；每股稅後純益（EPS）5.79元，已賺超過半個股本。

藥華藥於5月5日公布2026年4月單月營收達20.6億元，月增6.39%、年增68.35%，穩站單月20億元以上水準，持續改寫公司營運新里程碑。

藥華藥並宣布，董事會已通過於荷蘭設立全資子公司，同步建置專責品質檢測實驗室，以強化公司在歐洲市場的布局與供應能力。未來荷蘭子公司將作為公司於歐洲之戰略樞紐，統籌於歐洲營運與合規管理；同時，此一布局亦將納入全球品質系統備援架構，分散單一據點風險，進一步強化整體供應韌性與營運穩定性。

藥華藥表示，本季營運強勁成長，主要源自三大驅動力，一是2025年美國及日本業務團隊擴編後的規模效益逐步顯現；二是行銷與銷售策略精準調整奏效；三是醫學科學訊息（medical messaging）的成功傳遞，有效推動市場滲透率持續提升。以目前趨勢，營運動能可望逐季疊加。

在營運規模快速擴大的同時，藥華藥亦持續展現優異的費用管理能力。2026年第1季營業費用年增34.84%，遠低於同期營收57.23%的年增幅，帶動費用率顯著下降至47.12%，顯示公司在業務加速成長之際，仍能有效控管營運支出，進一步提升整體營運效率。

在營收高速成長與費用控管雙重優化下，藥華藥2026年第1季本業獲利20.9億元，較去年同期年增近九成；營業利益率更提升至40.75%，較去年同期增加6.82個百分點，反映公司隨營收規模擴大，營運效率持續優化。

藥華藥表示，公司在進入獲利的第三年後，獲利水準已接近禮來（Eli Lilly and Company）與諾和諾德（Novo Nordisk）等國際頂尖藥廠。未來將持續加速成長曲線，並配合適度管控營運支出，在銷售能力持續提升與費用控管得宜下，預期獲利動能將持續增強。

展望未來，藥華藥說明，Ropeg已於5月12日獲衛生福利部使用於ET的核准函，核定新增適應症為治療接受hydroxyurea治療後有抗藥性、或無耐受性的原發性血小板過多症成人病人。臺灣為全球首個核發Ropeg用於治療ET核准函的國家，終結ET領域長達近30年的新藥空窗，創下臺灣自主研發新藥在國際骨髓增生性腫瘤（MPN）領域的重要里程碑。

藥華藥表示，美國FDA已通知完成Ropeg ET藥證申請審查之目標日期為美國時間2026年8月30日。近期FDA要求補充資訊（Information Requests, IR）的頻率已明顯減少，顯示已進入審查後期階段，整體審查進展順利。

在其他海外市場的進度上，日本於2026年2月進一步核准將Ropeg之高劑量方案（ HIDAT）納入仿單，以更高的起始劑量施打Ropeg，並更快施打到目標劑量，最快僅需4周即可達到目標劑量500微克，大幅縮短達到目標劑量的時間、加速達到治療目標。長的重要動能。

有關藥華藥於美國申請Ropeg筆型注射劑產品的補充性生物製劑查驗登記申請（sBLA），公司今年2月也已迅速完成將筆型注射劑裝置數據的相關資料報告送件美國FDA（post-approval supplement, PAS），預計2026年上市。