中信金前四月獲利284億元創同期新高 每股賺1.46元

中信金（2891）於14日公告2026年4月份自結盈餘，單月稅後盈餘53.95億元，累計前四月合併稅後盈餘284.99億元，創下歷年同期新高記錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.46元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行4月份資金需求旺盛，放款業務動能強勁，依規定需提列相關備抵，致單月稅後獲利為43.19億元。累計前四月稅後獲利209.04億元，較2025年同期成長17%，除淨利差持續擴大外，各項業務動能強勁，其中存、放款量及刷卡消費金額均呈現雙位數成長，財富管理手續費收入亦成長逾三成，整體營運表現亮眼，寫下歷年同期最佳成績。

子公司台灣人壽保險公司4月份單月稅後獲利6.47億元。累計前四月稅後獲利83.99億元，主要來自債券及基金評價利益、過往累積CSM攤銷，以及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能部分，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達468億元，較去年同期成長161%。