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三大業務展望樂觀 法人調高中砂獲利預估及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中砂（1560）第1季財報符合預期，法人看好，砂輪（ABU）、鑽石碟（DBU）、再生晶圓（SBU）等三大事業部毛利率展望同步樂觀，且能見度高，建議投資人著眼於更長遠的未來，並調高獲利預估及目標價。

投顧法人分析，中砂第1季毛利率35%，每股稅後純益（EPS）2.9元，符合預期。其中，ABU營收占比24%，季增5.1%，主要受惠傳產工具機回溫、電子業及半導體業研磨工具需求增加。

中砂第1季DBU營收占比31%，季增5%，拜N2、先進封裝、美系記憶體客戶、美系 IDM小量訂單挹注，至於SBU營收占比45%，季增6.3%，主要動能來自竹南二期擴產及高階再生晶圓優化產品組合。

法人指出，美系IDM客戶將在未來逐步確立成為中砂重要客戶之一，因為鑽石碟為優化先進製程的重要耗材，若能提升良率，客戶會願意付出相對應的成本，同時中國宜興廠進度持續往前，美系記憶體客戶市占率有望看到提升。

中砂目前鑽石碟月產能約5萬顆，法人預估第3季將達6萬顆以上，現有鶯歌廠及樹林廠最大產能約12萬顆，約2030年有機會達到，屆時將進一步考慮第三個生產基地，以此估算，公司將以年複合成長率約20%進行提升，以支應晶圓代工大客戶先進製程擴產、切入美系IDM客戶、美系記憶體廠商市占率增加需求。

營收 中砂

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