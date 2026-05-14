鋁價一年來大漲50%、創逾30年新高 大成鋼走強挑戰40元

台股14日一度衝上4,2000點，但盤中漲幅縮小，剩上漲逾200點，電子占大盤比重約87%，資金仍集中在電子股。但傳產中鋼鐵股表現強勢，其中大成鋼（2027）盤中一度大漲逾5%，衝上40元。鋁價自去年4月以來一路走高，累積至今上漲50%，大成鋼4月營收也衝上124.05億元，年增37.7%，創下歷史新高。

鋁價去年4月以來一路上漲，至今已漲至每公噸3,653.85美元，累計漲幅達五成，突破2022年每公噸約3,200美元的高點。依大成鋼去年前三季營收比重來看，鋁捲板約佔營收41%，超越不鏽鋼產品的38%，成為貢獻營收最大的產品。

大成鋼3月營收達113.77億元，為2023年3月以來首度回升至百億元之上，4月營收124.05億元，月增9%，年增37.7%，創下歷史新高。累計前4月營收436.22億元，年增24.3%。

第一季營收311.74億元，營業毛利85.18億，毛利率達27.3%，季增1.8個百分點，年增4.6個百分點，為2022年第二季以來最佳；營益率18.1%，歸屬於母公司業主淨利29.15億元，每股純益1.17元。

大成鋼德州鋁廠擴建工程於年初邁入全面量產階段，實現100％鋁捲板自製，法人認為，將是今年獲利噴發的核心引擎，自製率提升帶來的成本優化效應，毛利率將顯著擴張。

法人分析，在德州廠的產能釋出之後，大成鋼目前的營運結構已從單純的「通路商」轉型為「通路兼製造」的龍頭，大成鋼並提高產能自製的比率，獲利能力還將繼續提高，在北美超過60％的鋁捲板市占率，使其在2026年的獲利成長性更被看好。

大成鋼今以38.25元開高，股價一度衝至40.5元，挑戰前高，盤中上漲逾4%，成交量放大至4..3萬張。