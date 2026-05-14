3.8萬人股東無奈 森崴能源6月23日下市 股價跳空跌停鎖死

臺灣證券交易所13日公告，森崴能源（6806）因最新財報顯示淨值轉為負數，已觸及營業細則下市標準，確定將於6月23日正式終止上市。森崴能源14日股價直接跳空跌停鎖死，成交量僅約2,000張，但排隊賣單超過3.2萬張；正崴（2392）集團中正崴、永崴投控（3712）、富威電力（6994）也都跌停鎖死，僅維熹（3501）盤中跌近4%。

森崴能源第1季歸屬於母公司業主淨損新台幣18億4856.5萬元，每股虧損6.73元，淨值為負1億8223.3萬元。

永崴投控財務長林坤煌表示，森崴能源子公司富崴能源承包台電離岸二期風場，因認列預期合約損失，遭銀行收回約35億元資金額度，再加上風機安裝廠商要求富崴預付全部預估工程款等問題，公司資金周轉不靈，無法支應寶崴海事持續營運，需再度認列背書保證等相關損失。

雖然富崴能源向台電申請追加預算，台電日前同意支付55億5693萬3697元，仍無法改變虧損命運。

證交所指出，森崴5月15日起併案列為變更交易方法，除維持全額交割外，將加採行「分盤集合競價」交易方式，並在約一個月後的6月23日正式撤銷掛牌，終止上市。

根據證交所規定，公司在公告下市後、正式實施前的期限內，若能提出具體證據證明「已補正」（例如重編財報、完成增資使淨值轉正），且經證交所核准，才有機會撤銷下市公告。

不過這在現實上存在難度，證券圈人士點出，一旦淨值歸零或轉負，代表公司已資不抵債。在短短的一個月內（5月15日到6月23日）要找到大筆資金挹注並完成法定程序，難度極高。

森崴能源今日跳空跌停至17.3元，跌停排隊賣單超過3.3萬張。