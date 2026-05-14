森崴能源上演大逃殺 開盤跌停價排隊掛賣逾3萬張

森崴能源（6806）因目前資金調度遭受重大衝擊，且部分銀行正在縮減銀根，加上14日起變更交易辦法，且因財報淨值轉負，6月23日將終止上市，引發15日開盤出現大逃殺，開盤旋即打入跌停，排隊張數逾3萬張。

森崴能源第1季稅後淨損18.48億元，每股虧損6.82元，且淨值轉為負1.82億元，虧損主因來自子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期」專案，受先前認列預期合約損失影響，導致會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告。

受會計師出具的查核報告影響，森崴能源往來的部分銀行開始進行縮減銀根、不予展延授信或要求加速還款，而森崴能源在4月也已被打入全額交割，信用評等遭降評，致使票券公司與銀行停止提供新信貸，營運週轉嚴重不足。