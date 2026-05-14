快訊

日本政府最擔心川習會發生什麼事？日媒揭內部事前評估

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

大稻埕救人悲劇 24歲文大生失聯3天…快艇今下水10分鐘就尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

森崴能源上演大逃殺 開盤跌停價排隊掛賣逾3萬張

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
森崴能源6月23日將終止上市，引發15日開盤出現大逃殺，開盤旋即打入跌停，排隊張數逾3萬張。圖／森崴能源提供 簡永祥
森崴能源6月23日將終止上市，引發15日開盤出現大逃殺，開盤旋即打入跌停，排隊張數逾3萬張。圖／森崴能源提供 簡永祥

森崴能源（6806）因目前資金調度遭受重大衝擊，且部分銀行正在縮減銀根，加上14日起變更交易辦法，且因財報淨值轉負，6月23日將終止上市，引發15日開盤出現大逃殺，開盤旋即打入跌停，排隊張數逾3萬張。

森崴能源第1季稅後淨損18.48億元，每股虧損6.82元，且淨值轉為負1.82億元，虧損主因來自子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期」專案，受先前認列預期合約損失影響，導致會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告。

受會計師出具的查核報告影響，森崴能源往來的部分銀行開始進行縮減銀根、不予展延授信或要求加速還款，而森崴能源在4月也已被打入全額交割，信用評等遭降評，致使票券公司與銀行停止提供新信貸，營運週轉嚴重不足。

會計

延伸閱讀

森崴能源6月23日下市！明日大逃殺 後天開始打入「加重處罰」全額交割

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

正崴、森崴、永崴5月13日停牌

森崴能源及母集團聯袂召開重訊記者會 16時說明第1季財報決議案

相關新聞

3.8萬人股東無奈 森崴能源6月23日下市 股價跳空跌停鎖死

臺灣證券交易所13日公告，森崴能源（6806）因最新財報顯示淨值轉為負數，已觸及營業細則下市標準，確定將於6月23日正式終止上市。森崴能源14日股價直接跳空跌停鎖死，成交量僅約2,000張，但排隊賣單超過3.2萬張；正崴（2392）集團中正崴、永崴投控（3712）、富威電力（6994）也都跌停鎖死，僅維熹（3501）盤中跌近4%。

森崴能源上演大逃殺 開盤跌停價排隊掛賣逾3萬張

森崴能源（6806）因目前資金調度遭受重大衝擊，且部分銀行正在縮減銀根，加上14日起變更交易辦法，且因財報淨值轉負，6月23日將終止上市，引發15日開盤出現大逃殺，開盤旋即打入跌停，排隊張數逾3萬張。

智伸科打入 AI 鏈 出貨放量

智伸科（4551）成功切入AI伺服器、晶圓製造設備供應鏈，打入艾司摩爾（ASML）供應鏈開始放量貢獻營運外，旗下AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件，也打入輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI巨擘供應鏈，訂單量續創新高，進入黃金收割期。

東陽4月每股稅前賺0.6元

汽車零組件大廠東陽（1319）4月自結合併稅前盈餘3.54億元，每股稅前盈餘0.6元，歷年同期第三高；前四月自結累計合併稅前盈餘15.43億元，累計每股稅前盈餘2.62元，也是同期第三高。

東台第1季每股虧0.65元

東台精機（4526）董事會昨（13）日通過第1季合併財報，同時為延續今年初宣示的轉型藍圖，落實公司治理與營運升級，集團旗下專注航太領域的亞太菁英，由具備豐富跨國營運經驗的范炘接任董事長，原副總經理張致瑋升任總經理。

泓德2026年挑戰績增20%

泓德能源（6873）昨（13）日舉辦成立十周年活動，總經理周仕昌表示，今年將首度跨足AI資料中心算力市場，透過電力、儲能與GPU貨櫃整合模式，切入日本與澳洲AI資料中心業者，全年業績力拚至少年增二成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。