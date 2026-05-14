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和泰車第1季獲利成長一成 開盤強勁

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

和泰車（2207）第1季稅後淨利44.3億元年增10.81％， EPS 7.95元則較2025年同期增加0.82元，14日股價表現強勁，一掃近日低迷的走勢，一開盤即來到478.5元，上漲5元，整體獲利成長主要來自和泰產險之投資收益增加。

和泰車表示，2026年第1季汽車總市場受關稅政策不確定因素影響，和泰汽車本業銷售台數較去年同期減少，致本業獲利微幅下滑。其中，TOYOTA與LEXUS 2026年第1季新車領牌數合計為3.64萬台，較去年同期減少4,645台，去年同期為4.1萬台。

和泰車董事會並決議授權董事長，於總投資金額不超過日幣17億元內投資上市公司股票，預計執行期間自115/05/13至115/12/31止。

和泰車獲利表現優於其他汽車同業，汽車業今年第1季因為關稅議題與戰爭、油價因素影響銷售，造成獲利衰退，但和泰車相對強勁。今年第1季整體車市雖受關稅影響，但在汰舊換新政策支持與各大車廠促銷下，3月車市微露暖意，和泰集團整體營收較去年同期小幅增加，不僅量販車款販賣穩定，CAMRY及電動車bZ4X販賣亦顯著成長，持續挹注營收，成為第1季財報逆勢成長的少見車廠。

和泰 和泰車 TOYOTA

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