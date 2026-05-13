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裕慶財報／首季每股賺1.51元、年增30% 展示架漲價訂單4月起認列

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布第1季合併財報，第1季商用展示架業務處於新舊訂單交替階段，加上鋼材原料上漲影響，短期壓縮毛利率至30%，但受惠集團持續強化費用控管與營運效率改善，推升稅後淨利8,257萬元、年增29.1%，每股稅後純益1.51元，年增30.1%。

裕慶表示，商用展示架業務仍是推升整體營運維持良好動能的核心主軸，因應第1季原材料成本與關稅等外部環境變化，已針對商用展示架業務訂單平均調漲約10%。

隨著新漲價訂單自4月起陸續出貨，並進入營收認列階段，預期將有助於改善後續毛利表現，並進一步帶動獲利能力逐步精進。

裕慶指出，觀察美國終端零售市場受通膨、消費行為轉變等影響，零售通路逐步呈現大者恆大趨勢，隨著部分中小型連鎖店與獨立商店萎縮，大型零售商憑藉規模經濟、供應鏈效率與全通路服務能力，反而有機會進一步擴大市場份額。

裕慶商用展示架業務主要合作客戶，皆為全球前五百強知名企業，客戶體質穩健且具長期展店與改裝需求，有助於集團在市場變動中仍維持較佳接單基礎。

裕慶進一步指出，美國大型零售通路並未全面收縮實體門市投資，反而朝「精準展店、門市改裝與數位化貨架升級」方向發展，以Lowe’s為例，除持續推動小幅展店外，也將門市改裝重點放在「展示+數位導購」結合，提升消費者店內體驗，並強化線上購物與實體取貨結合。

Home Depot及Target也持續推動展店與改裝計畫，其中Target規劃2026年開設30家以上新店、改裝超過130家門市，預計至2035年興建超過300家新店，顯示大型零售通路對實體門市升級仍維持高度投入，亦反映在集團商用展示架業務接單及客戶備貨需求轉趨積極，有望帶動營運保持向上成長態勢。

不僅如此，裕慶亦積極推進智能數位展示架新品開發，目前正與客戶進行測試驗證，並已取得良好進展，有助於加速開啟智慧零售新產品線。

裕慶表示，智能數位展示架可結合電子標籤、數位資訊顯示、商品管理與門市營運需求，有助零售客戶提升價格更新、商品導購、庫存管理與促銷效率，亦可望為整體產品組合創造更高附加價值，進一步提升市場競爭力。

展望未來，裕慶持審慎樂觀看法。目前國際大型零售通路客戶展店、改裝與智慧化升級需求仍維持穩健，加上新漲價訂單自4月起逐步認列，將有助於帶動後續獲利結構改善。

另一方面，裕慶仍持續強化中國大陸、台灣與印尼等多地生產供應佈局，以因應全球物流與關稅環境變化，除有助提升交期彈性與生產效率，也能進一步強化成本控管及接單競爭優勢，挹注未來營運成長動能。

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