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台灣大首季EPS居電信業之冠 3大引擎動能發威

中央社／ 台北13日電

台灣大哥大表示，首季每股盈餘（EPS）1.37元，居台灣電信業之冠，3大成長引擎動能持續，行動服務營收年增3%、企業服務營收年增26%、新科技電信事業營收年增32%，共同推升營運規模與獲利模式，加速轉型。

台灣大哥大今天召開115年第1季線上法人說明會，第1季合併營收新台幣497.8億元，營業利益59.3億元，年成長15%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）113.5億元，年增8%；稅後淨利41.5億元，年成長13%，每股盈餘（EPS）1.37元。

台灣大表示，第1季智慧型手機月租用戶平均貢獻金額（ARPU）年增3%，達687元，且月租用戶退租率再創歷史新低，僅0.51%；5G滲透率攀升至44.3%，4G用戶續約升轉5G月租費上升幅度達50%，帶動行動服務營收的5G占比達68%。

企業服務深耕電信、AI資料中心、車聯網、資安服務等，首季企業服務營收年增26%。新科技事業部分，品牌電商、遊戲事業、OTT服務及內容投資、電信金融、電動車充電服務與Web3應用等挹注，首季營收年增32%。

電子商務部分，台灣大表示，momo恢復成長，第1季電商交易總額（GMV）年增5%；總營收達265.9億元，年增1%；商品毛利率13.3%。

台灣大總經理林之晨表示，首季EPS居台灣電信業之冠，奠基於穩健的電信本業，同時，企業電信事業與新科技電信事業均繳出雙位數的結構性成長，3大引擎共同推升營運規模與獲利模式，加速轉型。

台灣大哥大 營收

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