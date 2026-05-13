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和泰車首季每股賺7.95元 產險投資收益增加
和泰車今天公布第1季財報，單季合併營收新台幣713.31億元，創同期次高，單季歸屬母公司業主淨利44.29億元，較2025年同期成長11.4%，每股純益7.95元。
和泰車說明，第1季汽車總市場受關稅政策不確定因素影響，和泰車本業銷售輛數較去年同期減少，使得本業獲利微幅下滑。其中TOYOTA與LEXUS第1季新車領牌數合計3.64萬輛，較去年同期4.1萬輛減少，第1季獲利成長主要來自和泰產險投資收益增加。
和泰車董事會今天也決議授權董事長黃南光，以總投資金額不超過17億日圓內投資上市公司股票，預計執行期間從今天起至12月31日止，和泰車表示，相關投資待交割日期及金額確認後，將另行依取得或處分資產處理程序進行公告。
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