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亞德客股東會／通過配29.1元股息 估今年產品銷量可望雙位數增長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）去年每股稅後純益42元，股東常會13日通過去年度盈餘分配案，每股配發29.10780001元現金股利，配發率69.3%，以今天收盤價1,480元計算，現金殖利率1.96%。

亞德客同時向董事會提報第1季合併財報，合併營收100.13億元、年增23.7%，營業毛利48.03億元，毛利率47.97% ，稅後純益26.71億元、年增26.6%，每股稅後純益達13.35元，營收、獲利同創單季歷史新高。

亞德客董事長王世忠指出，氣動市場於2025年已逐步回溫，亞德客除了不斷開發高毛利的新產品、改善產品銷售組合、提升內部生產效率及降低成本外，亦持續開發新產品及新客戶，以提高市場占有率來支持營業額增長。

在技術研發上，王世忠表示，亞德客除鞏固在中階民生工業相關產品的高市占率外，近年來亦積極朝中高階產品規格開發，預計未來三年，每年推出五至十項大系列規格新品，將產品線服務廣度擴充一倍以上。

亞德客除了積極擴充現有事業產能外，公司設立台南廠，在台灣成立第二研發中心，用以發展高端氣動產品及電動產品的部件，其中，自製的線性滑軌已開始量產。

亞德客在中國境內也持續增設銷售分公司及營業所，並設立物流中心以提高營運效率；在海外營運據點方面，計畫將逐步健全日本、馬來西亞、泰國及美國銷售公司，持續擴大海外區域營運規模，以增加市場占有率及提升公司獲利。

未來也將再開發電動缸及滾珠螺桿等相關全新產品，利用公司在中國及世界各地綿密的行銷體系，代理其他自動化相關元件及產品，提高股東報酬率。

王世忠指出，中國通過的十五五規劃，強調產業升級、智能製造、擴大內需，投資AI、5G及儲能等新產業，並著重綠色發展，都是亞德客未來的搶市利基。

王世忠強調，氣動元件應用廣，客戶又遍及電子、電池、汽車各業，能順勢搭上中國的轉型與內需商機；再則氣動元件以空氣為動力，也契合中國邁向綠色、零碳方針。

而依據全球經濟狀況、市場供需和競爭狀況，並考量各國、各產業舊客戶業務的進展和新客戶開發的進度，以及自有產能等諸多因素，亞德客預估2026年產品銷售量可較2025年有雙位數增長。

亞德客去年合併營收343.29億元、年增11.9%，營業毛利157.82億元、年增10.2%，毛利率達45.97%；稅後淨利83.99億元、年增10.2%，每股稅後純益42元。股東權益為525.81億元，每股淨值262.91元。

營收

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