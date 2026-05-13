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東台財報／集團亞太菁英啟動接班共治 PCB遞延訂單挹注第2季

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
圖左至右：亞太菁英總經理張致瑋、東台精機董事長嚴瑞雄與亞太菁英董事長范炘。圖／東台提供
圖左至右：亞太菁英總經理張致瑋、東台精機董事長嚴瑞雄與亞太菁英董事長范炘。圖／東台提供

東台精機（4526）董事會13日通過第1季合併財報，同時為延續今年初宣示的轉型藍圖，落實公司治理與營運升級，董事會也通過，集團旗下專注於航太領域的亞太菁英，由具備豐富跨國營運經驗的前東元電機總經理范炘接任董事長，原副總經理張致瑋升任總經理。

東台第1季合併營收10.8億元、年減29%，稅後淨損1.7億元，每股稅後虧損0.65元。東台指出，第1季因處設備交貨過渡期導致認列遞延，但隨著高階電子製程設備訂單陸續驗收，4月營收已達4.4億元，預期第2季營運動能將逐步放大。

此次亞太菁英人事布局，新任董事長范炘曾擔任東台精機獨立董事多年，並歷任福特六和及江鈴汽車總裁、鴻騰精密董事長特助與東元電機總經理，擁有深厚的國際營運管理實績。

新任總經理張致瑋則於亞太菁英服務近17年，深耕五軸加工與航太應用技術。兩人將結合跨國管理視野與技術深耕優勢，帶領亞太菁英邁向新局。

東台集團董事長嚴瑞雄指出，受惠於AI應用發展與泰國PCB產業擴廠效應，加上工具機高階設備需求與接單動能強勁，目前集團在手訂單金額達32億元，能見度看到第4季。

嚴瑞雄強調，未來將持續以穩健經營為前提，透過深化公司治理與集團資源整合，放大整體解決方案在跨產業高附加價值市場的競爭優勢，為東台下一階段的產業升級與營運成長奠定基礎。

亞太 營收 PCB

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