快訊

中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

通膨壓力爆表 台指期夜盤上半場紅翻黑

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

聽新聞
0:00 / 0:00

岱宇財報／首季虧轉盈、每股獲利0.25元 朝全年轉虧為盈目標前進

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

健身器材大廠岱宇國際（1598）公布第1季合併財務，合併毛利率為42.1%，較去年同期增加6.3個百分點，在轉型效益發揮下，第1季稅後純益4,164萬元，由虧轉盈，每股稅後純益0.25元，也是岱宇自2021年以來首次在第1季達成獲利。

岱宇第1季毛利率較去年同期大幅增加，主要受惠於高毛利的商用健身器材比重攀升與產品組合持續優化。

展望2026年，岱宇表示，經歷去年的營運體質調整與產品線整頓，轉型效益已於今年開始顯著發揮，預期商用健身器材業務將展現強勁成長，帶動整體營收重回成長軌道。同時，公司將持續強化費用控管與資本運用效率，全力達成今年轉虧為盈的目標。

在資產活化方面，董事會同步決議，授權董事長處分台中大甲二廠的土地及建物。岱宇表示，此舉主要基於現階段業務發展、產能配置優化及資源整合考量，擬透過不動產處分以提升資產運用效率、充實營運資金並強化財務結構。

岱宇第1季合併營收16.38億元、年減12.1%，主要因為公司處於轉型期，持續調整產品線，聚焦毛利率較佳的產品。其中家用健身器材營收年減4%，占第1季營收比重77.5%；商用健身器材營收在策略轉型帶動下，年增41%，營收占比拉升至20.9%。

復健醫療業務因全新8.0系列醫療產品，於第1季剛取得歐盟MDR認證，目前正陸續鋪貨至子公司，營收較去年同期減少，占營收比重0.5%；電輔車（E-Bike）營收亦較去年同期減少，主要受去年ODM客戶大單挹注導致基期較高所致，營收比重降至0.4%。

岱宇表示，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，成為最主要的成長動能。近年商用市場競爭格局出現顯著變化，客戶為分散風險正積極尋求多元供應商。

岱宇把握轉型契機，在產品面投入研發以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，策略上將首先鎖定北美大型連鎖健身房，以及高成長新興市場當地的大型連鎖健身房業者。

以岱宇2025年商用健身器材營收推算，其在全球市占率僅約0.3%，未來五年內目標突破1%的市占率，長期擴張空間龐大。

岱宇 營收

延伸閱讀

喬山財報／首季EPS0.08元 集團啟動美國退稅4,000萬美元將入袋

仁寶財報／第1季獲利季增四成 每股純益0.45元

正隆雙利多引爆買盤 股價大漲8%

聖暉財報／首季EPS12.76元 營收、獲利表現創同期新高

相關新聞

東台財報／集團亞太菁英啟動接班共治 PCB遞延訂單挹注第2季

東台精機（4526）董事會13日通過第1季合併財報，同時為延續今年初宣示的轉型藍圖，落實公司治理與營運升級，董事會也通過，集團旗下專注於航太領域的亞太菁英，由具備豐富跨國營運經驗的前東元電機總經理范炘接任董事長，原副總經理張致瑋升任總經理。

台泥財報／第1季稅後淨利年增36% 毛利率升至19%、股東權益增120億

台泥（1101）13日公布第1季財報，儘管全球市場環境充滿挑戰，公司仍繳出獲利成長佳績，稅後淨利12億元，較去年同期成長56%，淨利潤率增加2個百分點至4%，歸屬母公司淨利7.2億元，較去年同期增加36%，展現經營韌性。

亞泥財報／財務績效與永續治理並進 第1季稅後淨利年增38%

亞泥（1102）13日公告 2026 年第1季財報，單季稅後淨利18.87億，年增38.3%，每股稅後純益（EPS）0.56元，相較於去年同期成長38%。

世界健身財報／首季獲利翻3倍、EPS 2.01元 超額配息3.64元

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）13日公布第1季合併財報，在營收成長及毛利率大幅改善帶動下，首季稅後淨利年增超過3倍，每股稅後純益2.01元，創掛牌上市以來單季新高，董事會同時通過第1季每股超額配發3.64元現金股利。

凱基金前4月大賺175.87億元、年增逾9成 EPS 1.04元

凱基金控（2883）13日公布4月自結財務數據，4月稅後純益58.98億元，累計前4月稅後純益175.87億元，與去年同期相比成長逾9成，每股稅後純益盈餘（EPS）1.04元。

長榮航財報／第1季獲利年增39% 寫史上次高EPS 1.53元

長榮航空（2618）13日公布第1季合併總營收605.16億元，年增率10.1%；本期淨利88.65億元；稅後純益為82.68億元，年增率達39.45%，寫下史上次高記錄，每股盈餘1.53元。 其中，首季客運營收402.98億元、年增10.7%：貨運營收132.44億元，年增4.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。