岱宇財報／首季虧轉盈、每股獲利0.25元 朝全年轉虧為盈目標前進

健身器材大廠岱宇國際（1598）公布第1季合併財務，合併毛利率為42.1%，較去年同期增加6.3個百分點，在轉型效益發揮下，第1季稅後純益4,164萬元，由虧轉盈，每股稅後純益0.25元，也是岱宇自2021年以來首次在第1季達成獲利。

岱宇第1季毛利率較去年同期大幅增加，主要受惠於高毛利的商用健身器材比重攀升與產品組合持續優化。

展望2026年，岱宇表示，經歷去年的營運體質調整與產品線整頓，轉型效益已於今年開始顯著發揮，預期商用健身器材業務將展現強勁成長，帶動整體營收重回成長軌道。同時，公司將持續強化費用控管與資本運用效率，全力達成今年轉虧為盈的目標。

在資產活化方面，董事會同步決議，授權董事長處分台中大甲二廠的土地及建物。岱宇表示，此舉主要基於現階段業務發展、產能配置優化及資源整合考量，擬透過不動產處分以提升資產運用效率、充實營運資金並強化財務結構。

岱宇第1季合併營收16.38億元、年減12.1%，主要因為公司處於轉型期，持續調整產品線，聚焦毛利率較佳的產品。其中家用健身器材營收年減4%，占第1季營收比重77.5%；商用健身器材營收在策略轉型帶動下，年增41%，營收占比拉升至20.9%。

復健醫療業務因全新8.0系列醫療產品，於第1季剛取得歐盟MDR認證，目前正陸續鋪貨至子公司，營收較去年同期減少，占營收比重0.5%；電輔車（E-Bike）營收亦較去年同期減少，主要受去年ODM客戶大單挹注導致基期較高所致，營收比重降至0.4%。

岱宇表示，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，成為最主要的成長動能。近年商用市場競爭格局出現顯著變化，客戶為分散風險正積極尋求多元供應商。

岱宇把握轉型契機，在產品面投入研發以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，策略上將首先鎖定北美大型連鎖健身房，以及高成長新興市場當地的大型連鎖健身房業者。

以岱宇2025年商用健身器材營收推算，其在全球市占率僅約0.3%，未來五年內目標突破1%的市占率，長期擴張空間龐大。