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台泥財報／第1季稅後淨利年增36% 毛利率升至19%、股東權益增120億

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥台北廠。圖／台泥提供
台泥台北廠。圖／台泥提供

台泥（1101）13日公布第1季財報，儘管全球市場環境充滿挑戰，公司仍繳出獲利成長佳績，稅後淨利12億元，較去年同期成長56%，淨利潤率增加2個百分點至4%，歸屬母公司淨利7.2億元，較去年同期增加36%，展現經營韌性。

股東權益總額則因稅後淨利增加、海外子公司累積換算兌換利益增加及出售海螺等非核心轉投資股票取得現金挹注，較去年底增加120億元至3,047億元，顯示營運體質與財務結構持續改善。

第1季合併營收雖受市場波動影響達332億元，較去年同期減少5%，但毛利成長至62億元，年增5%，毛利率提升2個百分點至19%；營業淨利達28億元，年增21%。其中，葡萄牙水泥業務及電力能源事業成長，為整體獲利帶來主要貢獻，有效平衡了兩岸水泥本業面對的市場壓力。

在資產負債表方面，截至第1季底，總資產規模增至5,976億元，負債占總資產比率由去年底的50%降至49%。台泥表示，面對全球產業環境變化，將持續強化低碳建材、能源發展與國際市場布局，穩健推進營運與財務結構優化。

台泥 營收 股票

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