東台第1季每股虧0.65元

東台精機（4526）董事會昨（13）日通過第1季合併財報，同時為延續今年初宣示的轉型藍圖，落實公司治理與營運升級，集團旗下專注航太領域的亞太菁英，由具備豐富跨國營運經驗的范炘接任董事長，原副總經理張致瑋升任總經理。

東台第1季合併營收10.8億元、年減29%，稅後淨損1.7億元，每股稅後虧損0.65元。東台指出，第1季因處設備交貨過渡期導致認列遞延，但隨高階電子製程設備訂單陸續驗收，4月營收已達4.4億元，預期第2季營運動能逐步放大。

此次亞太菁英人事布局，新任董座范炘曾擔任東台精機獨董多年，並歷任福特六和及江鈴汽車總裁、鴻騰精密董事長特助與東元電機總經理，擁有深厚國際營運管理實績。新任總座張致瑋於亞太菁英服務近17年，深耕五軸加工與航太應用技術。