智伸科打入 AI 鏈 出貨放量

智伸科（4551）成功切入AI伺服器、晶圓製造設備供應鏈，打入艾司摩爾（ASML）供應鏈開始放量貢獻營運外，旗下AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件，也打入輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI巨擘供應鏈，訂單量續創新高，進入黃金收割期。

智伸科在EUV／DUV微影設備關鍵零組件領域深耕已久，已獲歐洲半導體設備大廠客戶認證，主要供應EUV／DUV微影設備中自動化設備套筒、滑軌等關鍵零組件，是該公司重大里程碑，近期進入放量出貨期。

艾司摩爾是全球最大晶片微影設備商，也是唯一生產極紫外光（EUV）微影設備廠商，對於半導體製造至關重要。該公司總部位於荷蘭，台積電、三星、英特爾皆為其客戶。是全球市占率最高的半導體設備公司之一。

智伸科表示，該公司於半導體領域除了既有的流體控制閥關鍵零組件、晶圓研磨砂輪關鍵零組件等持續出貨外，隨AI伺服器步入液冷時代，智伸科運用半導體與精密加工切入AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件，邁入「科技化轉型」的黃金收割期。

智伸科第1季稅後純益達3.11億元，年增30%，受惠AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件出貨比重持續拉升，加上高附加價值產品組合優化、費用有效控制，首季毛利率達24%、營業利益率達15%，年季雙增，主要是公司轉型高科技產業供應鏈。