亞泥財報／財務績效與永續治理並進 第1季稅後淨利年增38%

亞泥（1102）13日公告 2026 年第1季財報，單季稅後淨利18.87億，年增38.3%，每股稅後純益（EPS）0.56元，相較於去年同期成長38%。

法人觀察，亞泥的本業及各轉投資業別，營收大致上均能維持水準。而在目前整體大環境有許多不確定因素的情況下，亞泥仍透過各轉投資事業及財務投資，將外部衝擊降到最低，並進一步提升獲利。

面對全球經濟不確定性下，亞泥將持續深化本業發展，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構；同時持續推動減碳目標與低碳轉型，兼顧財務績效與環境責任，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。

亞泥強調，已將氣候風險管理視為經營韌性的重要指標。除通過SBTi 1.5°C減碳目標審查，並連年達成減碳目標外，也於CDP氣候變遷評比獲得最高等級A級肯定。今日S&P Global標普全球舉辦《2026年永續年鑑》表彰典禮，亞泥再度入選年鑑，並為今年台灣建材業唯一入選企業，展現公司在氣候治理、低碳轉型與永續管理上的持續成果。