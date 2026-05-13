快訊

中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

通膨壓力爆表 台指期夜盤上半場紅翻黑

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞泥財報／財務績效與永續治理並進 第1季稅後淨利年增38%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥。圖／亞泥提供
亞泥。圖／亞泥提供

亞泥（1102）13日公告 2026 年第1季財報，單季稅後淨利18.87億，年增38.3%，每股稅後純益（EPS）0.56元，相較於去年同期成長38%。

法人觀察，亞泥的本業及各轉投資業別，營收大致上均能維持水準。而在目前整體大環境有許多不確定因素的情況下，亞泥仍透過各轉投資事業及財務投資，將外部衝擊降到最低，並進一步提升獲利。

面對全球經濟不確定性下，亞泥將持續深化本業發展，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構；同時持續推動減碳目標與低碳轉型，兼顧財務績效與環境責任，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。

亞泥強調，已將氣候風險管理視為經營韌性的重要指標。除通過SBTi 1.5°C減碳目標審查，並連年達成減碳目標外，也於CDP氣候變遷評比獲得最高等級A級肯定。今日S&P Global標普全球舉辦《2026年永續年鑑》表彰典禮，亞泥再度入選年鑑，並為今年台灣建材業唯一入選企業，展現公司在氣候治理、低碳轉型與永續管理上的持續成果。

亞泥 氣候變遷 減碳

延伸閱讀

合庫金連三年蟬聯標普永續年鑑全球Top5% 彰顯深厚實力

國產財報／首季獲利8.53億元、EPS0.7元 與去年比穩健持平

台灣企銀連3年入選標普全球永續年鑑 首獲全球銀行業TOP10%

材料財報／第1季稅後純益11.14億元 EPS 1.13元

相關新聞

東台財報／集團亞太菁英啟動接班共治 PCB遞延訂單挹注第2季

東台精機（4526）董事會13日通過第1季合併財報，同時為延續今年初宣示的轉型藍圖，落實公司治理與營運升級，董事會也通過，集團旗下專注於航太領域的亞太菁英，由具備豐富跨國營運經驗的前東元電機總經理范炘接任董事長，原副總經理張致瑋升任總經理。

台泥財報／第1季稅後淨利年增36% 毛利率升至19%、股東權益增120億

台泥（1101）13日公布第1季財報，儘管全球市場環境充滿挑戰，公司仍繳出獲利成長佳績，稅後淨利12億元，較去年同期成長56%，淨利潤率增加2個百分點至4%，歸屬母公司淨利7.2億元，較去年同期增加36%，展現經營韌性。

亞泥財報／財務績效與永續治理並進 第1季稅後淨利年增38%

亞泥（1102）13日公告 2026 年第1季財報，單季稅後淨利18.87億，年增38.3%，每股稅後純益（EPS）0.56元，相較於去年同期成長38%。

世界健身財報／首季獲利翻3倍、EPS 2.01元 超額配息3.64元

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）13日公布第1季合併財報，在營收成長及毛利率大幅改善帶動下，首季稅後淨利年增超過3倍，每股稅後純益2.01元，創掛牌上市以來單季新高，董事會同時通過第1季每股超額配發3.64元現金股利。

凱基金前4月大賺175.87億元、年增逾9成 EPS 1.04元

凱基金控（2883）13日公布4月自結財務數據，4月稅後純益58.98億元，累計前4月稅後純益175.87億元，與去年同期相比成長逾9成，每股稅後純益盈餘（EPS）1.04元。

長榮航財報／第1季獲利年增39% 寫史上次高EPS 1.53元

長榮航空（2618）13日公布第1季合併總營收605.16億元，年增率10.1%；本期淨利88.65億元；稅後純益為82.68億元，年增率達39.45%，寫下史上次高記錄，每股盈餘1.53元。 其中，首季客運營收402.98億元、年增10.7%：貨運營收132.44億元，年增4.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。