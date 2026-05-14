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雲豹買貝萊德光電案場
雲豹能源（6869）昨（13）日宣布，已與全球最大資產管理公司貝萊德旗下基金GIP簽署協議，擬收購在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達187MW（百萬瓦）。雲豹並未揭露投資金額，業界以裝置容量推估，整體案場價值可望達上百億元，為近年國內最具指標性的大型太陽光電交易案。
雲豹能源預計今年第3季完成此案。完成後，相關案場將納入既有營運與售電體系，進一步提升整體營運規模，並擴大再生能源市場的領先版圖。
雲豹能源本次收購標的，包含位於台灣中南部共42座已商轉太陽光電案場，合計裝置容量為187MW，每年估可發電2.7億度，約供應8萬戶家庭全年用電，未來15年以上將持續穩健發電，長期挹注綠電轉供收益。
雲豹能源副總經理譚宇軒表示，本次收購187MW已商轉太陽光電案場，強化集團台灣再生能源市場布局，除擴大自有發電規模外，亦挹注售電子公司天能綠電提升綠電轉供規模。
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