遠雄第1季 EPS 1.76元 東方風能1.2元

東台精機（4526）董事會昨（13）日通過第1季合併財報，同時為延續今年初宣示的轉型藍圖，落實公司治理與營運升級，集團旗下專注航太領域的亞太菁英，由具備豐富跨國營運經驗的范炘接任董事長，原副總經理張致瑋升任總經理。

2026-05-14 00:21