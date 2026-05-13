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遠雄第1季 EPS 1.76元 東方風能1.2元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

遠雄（5522）昨（13）日公告，第1季稅後純益13.78億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）1.76元。

遠雄表示，今年首季主要是從去年底交屋到今年的總銷181億元大案「台中幸福城」認列，推升營運表現。

遠雄今年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷1,600億元以上。

【記者宋健生／台中報導】亞太離岸能源解決方案領導廠商東方風能（7786）昨（13）公布第1季合併財報，稅後純益2.11億元、年減17.2%，每股稅後純益1.2元。法人表示，第2、3季隨海事工程進入施工高峰，營運可望逐季增溫。

遠雄 能源 亞太

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