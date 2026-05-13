世界健身財報／首季獲利翻3倍、EPS 2.01元 超額配息3.64元

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）13日公布第1季合併財報，在營收成長及毛利率大幅改善帶動下，首季稅後淨利年增超過3倍，每股稅後純益2.01元，創掛牌上市以來單季新高，董事會同時通過第1季每股超額配發3.64元現金股利。

世界健身受惠於會員收入、教練課程、零售等多方面的強勁成長，第1季合併營收達28.11億元，季增10.6%、年增9.4%。另在成本縮減得到成效，且營業費用控管得宜助益下，毛利率21.78%，較上季增加1個百分點，較去年同期增加6.2個百分點。

世界健身第1季營業利潤率10.69%，較上季增加2.1個百分點，較去年同期增加7個百分點，稅後淨利2.19億元，季增31.3%、年增344.7%，每股稅後純益2.01元，為連續四個季度成長，並創下掛牌上市以來單季新高。

董事會亦通過第1季自盈餘分派，每股發放現金股利1.81元，並自資本公積發放每股現金股利1.83元，合計現金股利每股達3.64元。

世界健身4月自結合併營收9.71億元，月增2.1%、年增10.5%，為單月營收歷史次高；累計前四月合併營收37.82億元、年增9.7%，創歷史同期新高。主要成長動能，來自會員收入的持續攀升，統計前四月會員收入年增幅達12.8%。

而在展店進度方面，世界健身甫於4月在彰化縣溪湖鎮開設最新據點，另有五家據點目前在建設中，將於未來陸續開幕，地點包括台南中華東、苗栗市、內湖星雲、台北士林及台北汐科。目前，世界健身在全台已有114個據點。

展望後市，世界健身董事長柯約翰表示，公司去年成功走過轉型調整，對今年後市展望深具信心，預期成長動能將在夏季月分持續加速。在實體據點擴張方面，公司計畫於2026年新增12至15家據點，並精準鎖定具備即時獲利貢獻潛力的地點。

此外，為衝刺同店銷售成長，柯約翰說，世界健身將持續導入創新產品，包括在全台推出一對一及小班制專業皮拉提斯（Pilates）課程，並同步推出AI驅動的健康管理平台，預計自第3季起為公司營運增添新成長動能。