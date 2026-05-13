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長榮航第1季獲利 年增四成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航昨日公布首季稅後純益為82.68億元，每股純益1.53元。聯合報系資料照
長榮航昨日公布首季稅後純益為82.68億元，每股純益1.53元。聯合報系資料照

長榮航（2618）昨（13）日公布首季財報，單季稅後純益為82.68億元，獲利改寫史上次高紀錄，年增率達39.45%，每股純益（EPS）1.53元。 

航空貨運市場超旺，長榮航空4、5月單月營收都刷新史上新高紀錄，法人預期，第2季獲利可望優於首季，上半年營運成果豐碩為全年獲利打底。

長榮航空表示，第1季客運市場受春節、寒假，以及春季旅遊需求帶動，美加與東南亞需求持續暢旺；歐洲受美以伊衝突影響，帶動搭機需求成長；東北亞在棒球賽事與賞櫻旺季推動下，價量齊揚；港澳大陸航線亦維持熱度。首季全航線載客率84.1%，旅客數年增10.1%，客運單位收益提升0.9%。

航空貨運部分，受益於AI伺服器及半導體需求強勁，整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價。首季貨運運能年增5.7%，載貨量年增2%，貨運單位收益年增0.9%，整體貨運營收年增4.1%。

高油價成本航空業獲利被壓抑的主要原因外，航空貨運市場需求旺，航空貨運的價格又來到疫情期間的天價，長榮航空4、5月營收寫下歷史新高。航空貨運價格可以直接轉嫁給客戶，所以受到油價影響相對較小，成為第2季開始影響航空業獲利重要關鍵。

長榮航空也進一步指出，4月貨運市場需求較3月明顯回升，5月表現又比4月還好，台灣、香港、大陸及越南等亞洲主要市場受AI伺服器、半導體、高科技電子產品及電商貨源帶動需求，整體出貨動能穩定增長。另外，為持續提升裝載效益並積極爭取高收益貨源，將持續檢視客貨機艙位使用與運能配置，以提升整體營收。

長榮航空 東南亞 營收

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