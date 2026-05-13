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世界健身首季 EPS 2.01元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）昨（13）日公布第1季合併財報，在營收成長及毛利率大幅改善帶動下，首季稅後淨利年增超過三倍，每股稅後純益2.01元，創掛牌上市以來單季新高，董事會同時通過第1季每股超額配發3.64元現金股息。

世界健身受惠於會員收入、教練課程、零售等多方面的強勁成長，第1季合併營收達28.11億元，季增10.6%、年增9.4%。另在成本縮減得到成效，且營業費用控管得宜助益下，毛利率21.78%，較上季增加1個百分點，較去年同期增加6.2個百分點。

世界健身第1季營業利潤率10.69%，較上季增加2.1個百分點，較去年同期增加7個百分點，稅後純益2.19億元，季增31.3%、年增344.7%，每股稅後純益2.01元，連續四個季度成長，創掛牌上市來新高。

董事會亦通過第1季自盈餘分派，每股發放現金股利1.81元，並自資本公積發放每股現金股利1.83元，合計現金股利每股達3.64元。

世界健身4月自結合併營收9.71億元，月增2.1%、年增10.5%，為單月次高；累計前四月合併營收37.82億元、年增9.7%，創歷史同期新高。

營收 教練 財報

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