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凱基金前4月大賺175.87億元、年增逾9成 EPS 1.04元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控前4月稅後純益175.87億元，與去年同期相比大增逾9成，每股稅後純益盈餘（EPS）1.04元。凱基金／提供
凱基金控前4月稅後純益175.87億元，與去年同期相比大增逾9成，每股稅後純益盈餘（EPS）1.04元。凱基金／提供

凱基金控（2883）13日公布4月自結財務數據，4月稅後純益58.98億元，累計前4月稅後純益175.87億元，與去年同期相比成長逾9成，每股稅後純益盈餘（EPS）1.04元。

由於凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益，若加計FVOCI股票處分利益，調整後金控4月稅後獲利112.52億元，前4月累計獲利374.57億元，換算為每股獲利為2.21元，較去年同期成長306%，單月與累計獲利均創下歷史新高。

在銀行業務方面，凱基銀行受惠於存放款規模穩步擴張，淨利息收益持續提升，財富管理帶動手續費收入成長，成為推升獲利的主要驅動力。4月稅後純益7.82億元，年度累計稅後純益28.81億元，較去年同期成長27%，展現穩健成長力道。

證券業務則受惠資本市場交投熱絡，經紀、自營、承銷及衍生性商品等業務同步挹注收益。凱基證券4月稅後純益38.5億元，創單月歷史新高；年度累計稅後純益97.56億元，續寫同期新高，較去年同期成長368%，營運動能顯著提升。

凱基人壽則因新契約業績強勁，4月保費收入93億元、較去年同期成長45%，其中投資型商品單月業績躍升至去年同期五倍，創五年新高；累計前四月新契約保費收入達345億元，較去年同期成長32%，由外幣與投資型商品雙引擎支撐。

凱基人壽4月稅後純益12.89億元，累計前4月稅後純益60.85億元；加計FVOCI股票已實現資本利得稅後金額約53.44億元，單月調整後獲利66.33億元，前4月累計調整後獲利已達256.58億元，較去年同期成長288%。

在兼顧資本效率與長期發展需求下，凱基金控董事會也已通過2025年股利分派案，普通股每股擬配發現金股利1元，較去年度0.85元成長18%，達歷年最高。凱基金控表示，今年以來台股加權指數屢創高點，市場交易動能活絡，集團銀行、證券與壽險事業掌握市場動能，締造強勁的獲利表現。

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