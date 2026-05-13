材料財報／第1季稅後純益11.14億元 EPS 1.13元

材料*-KY（4763）13日公布2026年第1季財報，稅後純益11.14億元，概算年減約45.15%，每股純益（EPS）1.13元。材料表示，儘管全球供應鏈受到地緣政治、產業供需調整以及部分客戶延後交期等因素影響，但核心獲利仍保持穩定。

材料進一步表示，今年第1季合併毛利率為 55.6%，較去年同期58.4%及前一季的57.8%，分別略為下降約2.8及2.2個百分點，主要係受產品銷售組合變動影響所致。第1季銷售毛利低之絲束產品與塑料級醋片銷售數量占比提升，因而對整體毛利率產生影響。

第1季營業淨利13.44億元，年減38.7%、季減3.1%，營業費用率為6.0%，較前季7.7%減少 1.7 個百分點，主要係研發費用減少所致。

材料也指出，第1季稅後純益11.14億元，淨利率達41.1%，與前季41.3%相當，顯示該公司持續推動成本優化與營運韌性提升，相關計畫已有成效，穩固該公司在醋酸纖維產業的領先地位，並保持核心獲利。

產能規畫方面，材料持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，以布局多元產品線。

展望 2026 年度，儘管中東與東南亞部分市場需求短期趨緩，加上客戶持續進行庫存調整，以及全球貿易爭端與產業供需變化帶來不確定性，惟濟南大自然新材料仍持續加強與客戶溝通交期排程，並持續拓展新興市場，暨同步強化營運資金與成本控管，以確保財務穩健。同時，濟南大自然新材料亦持續投資研發與推動循環經濟應用，專注於綠色與永續材料開發，展現長期成長與永續經營的決心。