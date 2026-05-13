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長榮航財報／第1季獲利年增39% 寫史上次高EPS 1.53元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空。圖／長榮航空提供
長榮航空。圖／長榮航空提供

長榮航空（2618）13日公布第1季合併總營收605.16億元，年增率10.1%；本期淨利88.65億元；稅後純益為82.68億元，年增率達39.45%，每股盈餘1.53元，寫下史上次高記錄。 其中，首季客運營收402.98億元、年增10.7%：貨運營收132.44億元，年增4.1%。

長榮航空表示，第1季客運市場受春節、寒假，以及春季旅遊需求帶動，美加與東南亞需求持續暢旺；歐洲受美以伊衝突影響，帶動搭機需求成長；東北亞在棒球賽事與賞櫻旺季推動下，價量齊揚；港澳大陸航線亦維持熱度。首季全航線載客率84.1%，旅客數年增10.1%，客運單位收益提升0.9%。

至於航空貨運的部分，受益於AI伺服器及半導體需求持續強勁，整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價。首季貨運運能年增5.7%，載貨量年增2.0%，貨運單位收益年增0.9%，整體貨運營收年增4.1%。

高油價成本航空業獲利被壓抑的主要原因外，航空貨運市場需求旺，航空貨運的價格又來到疫情期間的天價，長榮航空4、5月營收寫下歷史新高。航空貨運價格可以直接轉嫁給客戶，所以受到油價影響相對較小，成為第2季開始影響航空業獲利重要關鍵。

長榮航空 營收

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