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廣華財報／第1季內需疲軟 每股虧損1.15元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

廣華-KY（1338）受中國新能源車購置稅補貼政策調整導致內需疲軟影響，第1季營收規模縮減，加上針對延遲收款及呆滯存貨一次性認列減損，廣華-KY 115年第1季合併營收11.6億元，營業毛利2.9億元，營業淨損5,416萬元，業外則因承租東莞溪頭廠房依照IFRS16會計準則於租賃初期需認列較高額利息費用，稅後淨損9,323萬元，稅後每股淨損為1.15元。隨著呆滯庫存的評價損失一次性提列完畢，加上中國境內廠區及產能整合的降本效果慢慢體現，搭配第2季開始豐田、奧迪等新車產品陸續量產，營運將有望於第2季起「倒吃甘蔗」逐步轉正。

廣華-KY表示，雖然受國內需求疲軟影響，首季產能利用率未達預期，整體營收下滑，然而在產品組合與市場布局上的韌性卻在首季營運表現中展現，受惠於北美市場關稅局勢趨穩，出口端高毛利訂單拉貨強勁，而中國境內尤其是對應供貨高單價產品的日產N6、N7、N8，豐田鉑智7以及上汽大眾AUDI新品牌車款陸續發表，挹注廣華-KY Q1 毛利率逆勢守穩25％的高檔水準，亦顯示廣華-KY在透過「研發轉型、供應鏈升級、產能優化」三位一體競爭布局下的成本控制與產品的高度競爭力。

廣華 營收

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