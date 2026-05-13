現觀科財報／第1季獲利1942萬元、EPS 0.6元 全年看雙位數成長

現觀科（6906）13日公布第1季財報，第1季歸屬於母公司業主淨利為1,942萬元，季減55.6%，年增16.5%；每股純益為0.6元。公司表示，去年有許多訂單遞延至今年認列，再加上公司近期拿下的國際一級電信商所開出的全球首張電信業生成式AI（GenAI）正式標案，以及成功打入北歐新客戶的電信市場，今年業績成長爆發值得期待。

公司表示，去年由於關稅及稅率的關係，北美客戶將訂單拆分，導致去年營運衰退，不過剩餘訂單將在今年交付認列，占整筆訂單一半以上的比例。同時今年還拿下了歐洲客戶，目前已持續在出貨，將會陸續認列貢獻營收。而最值得期待的是中東客戶，去年也在關稅影響下，延緩了原先訂單，不過今年預計將會大幅擴張，貢獻大量營收。公司預期今年將有機會達雙位數成長，並朝著創新高邁進。

近期拿下的世界首張電信業生成式AI正式標案，則被市場視為全球電信產業正式邁向GenAI商業化落地的重要里程碑，也象徵生成式AI已開始真正進入大型電信存取網路（RAN）維運體系。至於新切入的北歐新電信客戶，被視為歐洲地區具指標性的領頭行動通訊業者之一，預計為營運更添一筆動能。