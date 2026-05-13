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遠雄財報／第1季EPS 1.76元 「台中幸福城」認列推升營運表現

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

遠雄（5522）13日公告，第1季稅後純益13.78億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）1.76元。

遠雄表示，今年首季主要是從去年底交屋到今年的總銷181億元大案「台中幸福城」認列，推升營運表現。

遠雄今年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷1,600億元以上。

推案上，遠雄今年推案量爆發，預計推出八筆住宅及廠辦案，推案量達1,005億元，範圍遍布台中西屯、北屯及西區等、桃園龜山、板橋、高雄楠梓等。遠雄表示，政府打房逾一年多，看好剛性需求陸續歸隊，房市有望慢慢從谷底復甦。

法人認為，過去房市大多頭時，營建業普遍銷售順暢，今年起進入完工交屋潮，穩定挹注下，未來殖利率可期。

遠雄 EPS 高雄

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