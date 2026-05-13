商億財報／首季獲利0.6億元、EPS 0.66元 柬埔寨產能放大

台電小金雞台汽電（8926）12日公布第1季財報，因元月起整併三家子公司效應發酵，推升第1季稅後純益衝上15.43億元，年增達337.4%；每股純益（EPS）2.11元，創下歷史新高。台汽電13日股價衝上漲停板56.7元，並爆出逾1.8萬張大量。

2026-05-13 11:40