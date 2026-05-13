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商億財報／首季獲利0.6億元、EPS 0.66元 柬埔寨產能放大

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

高端客製化家具製造服務廠商商億-KY（8482）公布今年首季營收達8.94億元，年增5.57%；毛利率32.7％、營業利益率9.4％，稅後純益0.68億元，與去年持平，每股純益（EPS）0.66元。

公司表示，第1季營運主要受惠北美客戶訂單穩定出貨，以及柬埔寨產能持續提升，整體營運維持穩健。4月單月營收為2.79億元，月減10.4％、年增16.34％。公司指出，柬埔寨廠因新年假期影響約一周產能，短期出貨節奏略有調整，但整體接單與生產排程仍依規劃推進，營運動能維持平穩。

商億目前在柬埔寨廠的營收占公司整體約七成，成為主要生產基地，持續支撐北美市場主要客戶需求。公司表示，透過產能配置優化與供應鏈管理，將持續提升生產彈性與交期穩定性，強化整體供應能力。

展望後市，商億-KY將持續深耕北美高端客製化家具市場，並積極拓展非美市場，擴大客戶組合與區域布局。公司指出，隨著非美市場訂單逐步累積，營收結構可望進一步多元化，整體營運將審慎看待並持續穩健推進。

柬埔寨 EPS 營收

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