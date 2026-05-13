聚亨財報／第1季虧損0.3億元 第2季有望回溫

聚亨（2022）13日公告第1季財報，稅後純損0.3億元，每股稅後純損0.09元；從毛利結構、4月營收，以及近期鋼價回溫趨勢觀察，聚亨營運谷底已過，第2季有機會逐步改善。

根據財報，聚亨第1季合併營收34.6億元，營業毛利2.1億元，毛利率約6.34%，營業損失僅21.5萬元，幾乎已接近損益兩平，顯示本業經營明顯優於去年低迷階段，但因匯兌與業外項目影響，使最終仍呈現小幅虧損。

法人指出，聚亨轉型為專業盤線加工廠，第1季原料價格受國際廢鋼與鐵礦砂支撐維持高檔，但下游扣件與鋼線加工業接單保守，使成品售價跟漲速度落後，導致毛利被擠壓，狀況在3月後已開始改變。

從財務結構來看，截至第1季底，聚亨總資產106億元，負債38億元，股東權益33億元，負債比約35%，財務體質穩健，並未承受過高槓桿壓力，使其具備度過景氣低谷的能力。

整體而言，聚亨第1季雖仍小幅虧損，但營業損失已接近零，顯示營運谷底已過；在4月營收大幅成長與線材市場回溫帶動下，第2季由虧轉盈的機率明顯提升，後續只要維持價差擴張，獲利可期。