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陽明財報／首季EPS 0.41元 貨櫃汰舊換新計畫通過

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運提供
陽明海運。圖／陽明海運提供

陽明 （2609）於13董事會通過第1季財務報告及貨櫃汰舊換新計畫，稅後純益為14.36億元，EPS為0.41元。

2026年第1季市場平均運價較去年同期下修，加上船隊調配受中東戰爭局勢干擾等綜合因素影響，陽明第1季合併營收386.61億元，稅後淨利為14.36億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.41元。

展望2026年經貿發展趨勢，地緣政治風險及貿易政策變動仍為主要不確定因素。依據國際貨幣基金（IMF）4月份世界經濟展望報告指出，因能源價格大幅波動及地緣政治不確定性擴大，2026年全球經濟面臨挑戰，預估成長率放緩至3.1%；另S&P Global最新資料顯示主要國家製造業PMI指數維持在50以上之擴張區間，雖面臨能源價格飆漲與供應鏈延滯，製造業仍維持一定韌性。

整體航運市場供需依據Alphaliner報告，2026年預測需求成長2.5%；供給成長3.8%，約161萬TEU新船運力交付。然而，航商基於航行安全持續採取繞道措施，吸收部分運能，以及應對中東情勢變化調整航線配置等因素，有助於因應船噸供給增加之壓力。

面對市場不確定性，陽明海運持續改善業務布局與成本競爭力，將掌握五一節後出貨需求復甦及傳統旺季商機，持續拓展貨源、提升船期準確率與艙位利用效率、靈活船隊調度以提升市佔率並強化營收表現；而因應業務成長需要，陽明海運亦進行貨櫃汰舊更新計畫，藉由新造自有櫃提供客戶更環保安全之運送服務，同時降低維修與租櫃成本。

未來陽明海運以強化經營韌性為目標，將密切掌握市場需求及貨流變化，提供綿密且具競爭力之航線網絡，亦持續規畫船舶、貨櫃之汰舊布新，以挹注營運成長動能，積極協助全球客戶因應供應鏈變化，提供穩定高效之貨櫃運輸服務。

中東 陽明 陽明海運

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