南寶財報／第1季稅後純益7.9億元、年增8.4% EPS 6.55元

南寶（4766）13日公告第1季財報，稅後純益7.9億元，年增8.4%，每股純益（EPS）6.55元。除拓展新客戶有成外，原物料價格波動，客戶積極備貨，首季營收成長，外加產品組合優化，推動獲利表現。

南寶指出，第1季在營收成長、產品結構持續優化，以及提升營運效率下，營業利益率達17.6%，較去年同期、上季分別增加1.2％、1.4％。

展望未來，南寶表示，將持續投入研發與耕耘客戶，並透過自身努力優化產品結構與強化市場地位應變景氣與外部環境變化，持續強化營運表現，目標今年營收再創新高。

至於各產品別表現，第1季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增 1.1%，占首季營收比重 68%；建材與塗料業務除持續耕耘，亦受惠於澳幣升值，第1季營收年增11.3%，占營收比重 26%。

營收成長，帶動產能利用率提升，配合產品結構優化的效應持續發揮，以及內部營運管理效率的精進，南寶第1季營業利益為新台幣 10.29 億元，年增13.1%。

南寶表示，雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，然在鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，仍力拚今年營收再創新高。在半導體應用的進展上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。

近期面對原油價格波動，部分原物料面臨上漲壓力。南寶持續透過密切監測機制，妥善控管對獲利的影響，並積極確保上游原物料供應穩定。同時，南寶也與客戶保持密切溝通，合理反映成本壓力，並全力維持出貨穩定。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。