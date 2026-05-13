正隆雙利多引爆買盤 股價大漲8%

工紙大廠正隆（1904）第1季財報亮眼，加上公司看好第2季營運將優於第1季，激勵13日股價強勢上攻，終場收在19元、大漲1.45元，漲幅8.26%。正隆第1季每股稅後純益（EPS）0.56元，創近四年同期新高。

正隆第1季合併營收104.22億元，年增1.3%；營業利益6.96億元，年增185.2%；稅後純益6.23億元，年增592.2%，EPS 0.56元，並與去年第4季相當。

正隆表示，第1季營運成長主因來自越南市場表現明顯回溫，包括產品價格調漲、需求維持強勁，加上去年同期越盾貶值造成匯兌損失，今年已大幅改善。

本業方面，正隆越南市場近兩年採取多次小幅調價策略，反映成本變化，自2024年上半年以來至今，累計漲幅已超過10%。同時，越南新產能持續投產，帶動整體產量提升。第1季越南廠稼動率維持95%以上高檔，成為獲利成長主要動能。

在台灣市場方面，正隆指出，第1季原紙外銷量較去年同期成長約4%，台灣廠稼動率約90%至95%，需求維持穩健；中國市場則仍處於需求疲弱狀態，整體變化不大，目前以穩健經營、避免虧損為主，並未追求高稼動率，第1季中國廠稼動率約50%。

受惠產品價格改善與越南市場獲利挹注，正隆第1季毛利率提升至21%，較去年同期增加近5個百分點。公司指出，今年營運改善重點並非大幅衝量，而是持續優化產品與獲利結構。

此外，正隆昨同步公告后里廠台糖新料場整地及滯洪池土木工程案，總預算約5,000多萬元，主要針對既有料場進行整地與防淹水工程，以提升整體使用效率；承攬商山發營造為關係企業。

展望第2季，正隆表示，越南與台灣市場將進入傳統旺季，包括農產品收成帶動紙箱需求增加，預期第2季營運將優於第1季，但仍須持續觀察中東戰事對能源與運輸成本帶來的潛在影響。