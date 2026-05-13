保瑞財報／首季獲利大衰九成、EPS 0.21元 CDMO業務接單動能依舊強勁

保瑞（6472）13日公布2026年第1季財報，單季合併營收40.01億元，年減10.6%，稅後淨利0.25億元，年減98.1%，每股稅後純益0.21元。保瑞表示，本季雙引擎事業面臨階段性逆風，包括美國學名藥市場於1至2月出現價格與需求波動，影響Upsher-Smith營收較最近四季平均下滑。

同時，保瑞馬里蘭州無菌針劑廠依計畫進行半年度檢修，由於無菌針劑廠固定成本較高，對單季獲利造成壓力。不過自3月起，集團營收與獲利已逐步回穩，尤以美國Maple Grove廠區顯著的接單動能最令人振奮，保瑞策略投資可望陸續於未來12個月發酵。

保瑞表示，儘管第1季財務表現為保瑞近八年來較疲弱的季度，CDMO業務接單動能依舊強勁。截至3月底，未來12個月在手訂單增加至3.15億美元，較2025年底的2.64億美元明顯攀升。

保瑞董事會日前通過以總對價1.225億美元收購美國上市公司MacroGenics Inc.旗下CDMO業務，交易完成後在手訂單將進一步提升至約3.75億美元，將立即為保瑞CDMO事業注入新動能，其穩健的三組客戶量產訂單與充沛的潛在合作案亦可望開啟接單綜效。

保瑞進指，第1季CDMO業務含內部訂單營收年減24.62%、季減30.15%，主因反映前述馬里蘭無菌針劑廠工作天數減少及加拿大廠進入淡季，屬公司營運計畫中已預期的例行周期。第1季CDMO業務共開發及生產4.4億劑藥品、涵蓋108個分子，全球前20大製藥公司營收貢獻32.10%。此外，第1季在既有在手訂單之外，再新增2,720萬美元外部新案，其中60%來自臨床前及臨床階段專案，對照2025全年共簽下16個臨床前與臨床階段分子，單季已達全年目標數字的近半，顯示CDMO業務中長期能見度顯著提升。

營業費用方面，保瑞第1季季減14.87%、年減14.41%，反映公司部分廠區與產品線已有經濟規模效益。業外表現則因認列權益法投資之泰福生技虧損擴大而較差。

全球銷售業務方面，2025年停業部門拖累於本季顯著消退，Upsher-Smith已具備重啟有機成長的條件。第1季雖數項核心學名藥產品競爭未減，產品組合短期轉差，但經過一季經營，Upsher-Smith已成功守住治療胃食道逆流的旗艦學名藥產品DLS市占率，並持續推動產品生命周期管理。

中期而言，治療嬰幼兒癲癇與嬰兒點頭式痙攣的專科用藥-Vigabatrin產品線貢獻穩定增長，搭配差異化資產發展與快速補強藥品產品線，快速補強藥品產品線將是關鍵成功要素。第1季中，VIGAFYDE的不重覆患者數（Unique Patient）較去年同期增加超過140%，新病患數亦穩定攀升，兩者都是建構中長期韌性的健康指標，可望穩定獲利曲線。

保瑞董事長盛保熙表示，公司目前已為2026年訂出兩項策略優先事項：第一，將505(b)(2)新藥研發專案移轉至權益法持有之轉投資保豐生技，降低股東於早期研發及法規風險的曝險與資金消耗；第二，整合Upsher-Smith業務開發與醫藥事務團隊，以系統性方式評估授權引進、共同推廣及補強型併購機會，驅動產品線的複利成長。

日前保瑞集團也在保健品事業寫下新頁。旗下晨暉生技董事會通過以100%股權收購美國運動營養品牌Weider Global Nutrition（WGN），該品牌總部設於美國鳳凰城，與美國大賣場Costco具策略性供應商關係，業務遍及60餘國，並有Amazon、Walmart等穩定銷售據點。本案除挹注集團事業規模外，更讓CDMO、全球市場銷售、保健品三大事業完成最後一塊拼圖，為保瑞集團建構第三成長曲線。

盛保熙進一步指出，公司在變動中優化了投資方向，從早年的「產能擴張型」投資，轉向以技術為核心的「能力與劑型布局」投資。

展望後續，隨Maple Grove廠資本支出計畫於上半年完成，馬里蘭無菌針劑廠第2季在手訂單能見度良好，營運槓桿將重新發酵，加上MacroGenics CDMO業務收購案完成後可望展現新廠動能，CDMO業務能見度與成長潛力將持續釋放。法人表示，隨CDMO新簽訂單加速、Upsher-Smith產品組合重塑推進，以及晨暉整合WGN綜效逐步浮現，保瑞雙引擎事業體有望於下半年重返成長軌道。